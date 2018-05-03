На пл. Куйбышева прошла первая репетиция парада Победы

Сотни военных в аккуратной парадной форме, белоснежные перчатки и сапоги, начищенные до блеска, движения, выверенные, до сантиметра — все должно быть идеально. Коробки выстраиваются на площади Куйбышева задолго до начала репетиции, которая назначена на 20:00 вечера. К этому часу на трибунах собираются жители города, чтобы увидеть действо «вживую». До этого момента подготовка к параду проходила на аэродроме Кряж.

"Это мой первый парад, и родители гордятся мной", — Евгений Новоселов , гвардии рядовой из Оренбуржской области , рассказывает, что долго и усердно тренировался перед тем, как выйти на площадь. Молодой артиллерист со светлыми глазами волнуется перед 9 Мая, но обещает, что выступит достойно.

Командующий Второй армии проверяет каждую коробку, дает указания и советы: «Колонна должна остановиться здесь». Солдаты в этот момент с помощью аэрозоля наносят специальные «подсказки» на асфальт.

МВД, Парадные расчеты начинают проходить по площади, когда солнце скрывается за горизонтом. В мероприятии принимают участие больше двух тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств: офицеры 2-й общевойсковой армии, мотострелки, инженеры, артиллеристы, ракетчики, танкисты, разведчики, представители МЧС ФСИН и юнармейцы.

"Для меня это будет 18-й парад, но каждый раз это мероприятие вызывает волнение и трепет, — рассказывает красавец-прапорщик, который ювелирно управляет легендарным кабриолетом «Волга». — Машина эта сделана специально для парада, вести ее легко. Все-таки наш, советский автопром, умел делать хорошие автомобили".

"Я в 10-й раз выйду на площадь Куйбышева в составе военного оркестра. Парад Памяти — мероприятие, которое «берет за душу» и год от года испытываешь эти эмоции", — говорит Альфия Чикина, военнослужащая 15-й отдельной мотострелковой бригады.

В первой репетиции не принимала участия техника. Военные машины прибудут в город 4 мая. В этом году гостям впервые представят пикапы УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд» и бронеавтомобили «Тигр». По традиции на площадь выйдут «Искандеры», системы С-300, гаубицы «Мста-С», системы залпового огня «Ураган», танки, бронетранспортеры и техника связи.

Генеральная тренировка состоится 5 мая и начнется в 19:00.