Стали известны победители первых научных состязаний среди школьников Science Slam School

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Исследования информационной безопасности, стимулирования роста растений и фотонно-кристаллического волокна, которые представили в ходе интеллектуальных состязаний Science Slam School школьники в пяти городах России , признаны лучшими выступлениями. Победители получили путевки в летний образовательный лагерь Школьной лиги «Роснано» — Наноград, сообщает в пятницу пресс-служба «Роснано».

Научные «битвы» среди школьников 9 — 11 классов Science Slam School, организованные проектом Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Школьной лиги «Роснано» и Ассоциации Science Slam России, прошли на последней неделе апреля. Участники рассказали о своих исследованиях в области нанотехнологий, экологии, физики, генной инженерии и других дисциплин. Заявки на участие в отборочном туре подали более 50 школьников со всей России, из них организаторы отобрали по пять — шесть учащихся в каждом городе.

"В Санкт-Петербурге 23 апреля в научном состязании шести участников выиграл Владимир Сосновский со своим исследованием про установление уровня содержания определенных веществ в организме с помощью анализа волос", — говорится в сообщении «Роснано».

Хабаровске победителем стал Вадим Чехов. В своем докладе «Суперсила для растений» он представил результаты исследований, доказавших, что стимуляция растений слабым током помогает им быстрее расти и обеспечивает высокий урожай. Лучшим в Science Slam School в Новосибирске стал Даниил Попов, который представил рекомендации по обеспечению цифровой безопасности пользователей интернета.

Перми сильнейшим оказался Андрей Мельников , рассказавший про исследование фотонно-кристаллического волокна. Заключительная битва прошла 29 апреля в Тольятти , где лучшим признали Матвея Шкапа с докладом по генной инженерии.

"Для Фонда — Science Slam стал опорной моделью популяризации высоких технологий среди молодежной аудитории. Было понятно, что лекционный формат в стиле общества «Знание» про передний край науки никому не интересен. Появились десятки современных каналов научной популяризации в интернете и соцсетях. Другое дело — насколько им можно верить?" — сказал руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Филиппов

Он отметил, что в популяризации ценятся надежность информации, возможность прямой коммуникации с первоисточником, доступный язык и яркая визуализация при подаче. «Все это есть в Science Slam School, а кроме того, здесь рубятся такие же „парни из нашего города“. Формат „баттла“ оказывается привлекательнее для молодого образованного поколения», — добавил Филиппов.