Некоузская шерстопрядильная фабрика включена в список объектов культурного наследия

На сегодняшний день на территории Ярославской области порядка 5 тысяч объектов культурного наследия. Весной этот список пополнился еще одним. Это комплекс зданий Волжской шерстопрядильной фабрики в Некоузском районе. Он включает в себя два здания и ворота 1896, 1905 и 1915 годов постройки. Фабрика построена немецкими промышленниками.

— Весной появились сообщения о том, что собственник данного объекта буквально по отдельным кирпичам распродает его, так как предприятие не пережило кризис и стало убыточным, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. — Мы приняли ряд мер. На данный момент согласно приказу регионального департамента охраны объектов культурного наследия этот комплекс зданий включен в перечень выявленных объектов культурного наследия и тем самым поставлен на государственную охрану.

Как пояснил Дмитрий Турбин, сейчас, когда фабрика признана выявленным объектом культурного наследия, продать комплекс по частям стало невозможно — только полностью. Кроме того, любое его разрушение — нарушение закона.

Здания фабрики привлекают внимание своеобразной архитектурой: краснокирпичной кладкой, вытянутыми полуовальными окнами. В этом объекте, по словам специалистов, просматриваются черты немецкого индустриализма.