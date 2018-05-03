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Некоузская шерстопрядильная фабрика включена в список объектов культурного наследия
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Некоузская шерстопрядильная фабрика включена в список объектов культурного наследия 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
На сегодняшний день на территории Ярославской области порядка 5 тысяч объектов культурного наследия. Весной этот список пополнился еще одним. Это комплекс зданий Волжской шерстопрядильной фабрики в Некоузском районе. Он включает в себя два здания и ворота 1896, 1905 и 1915 годов постройки. Фабрика построена немецкими промышленниками.
— Весной появились сообщения о том, что собственник данного объекта буквально по отдельным кирпичам распродает его, так как предприятие не пережило кризис и стало убыточным, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. — Мы приняли ряд мер. На данный момент согласно приказу регионального департамента охраны объектов культурного наследия этот комплекс зданий включен в перечень выявленных объектов культурного наследия и тем самым поставлен на государственную охрану.
Как пояснил Дмитрий Турбин, сейчас, когда фабрика признана выявленным объектом культурного наследия, продать комплекс по частям стало невозможно — только полностью. Кроме того, любое его разрушение — нарушение закона.
Здания фабрики привлекают внимание своеобразной архитектурой: краснокирпичной кладкой, вытянутыми полуовальными окнами. В этом объекте, по словам специалистов, просматриваются черты немецкого индустриализма.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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