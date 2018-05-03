Президент Туркменистана отметил значение восстановления Великого Шелкового пути

Ташкент, 3 мая / Синьхуа / — В среду выступая в национальной туристической зоне «Аваза» на международном форуме «Великий Шёлковый путь — к новым рубежам развития», президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил значение и важность восстановления Великого Шелкового пути.

В работе форума приняли участие представители стран вдоль древнего Шелкового пути и многочисленных международных организаций. В повестку дня встречи был внесен широкий спектр вопросов развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах транспорта и логистики, в том числе через использование потенциала портов.

По словам президента Туркменистана, пришло время внимательно и серьёзно изучить значимость возрождения Великого Шёлкового пути в нынешнем столетии, проанализировать те колоссальные возможности, которые он открывает для развития, прогресса десятков государств мира, сотен миллионов людей.

Президент Туркменистана выразил уверенность в том, что нынешний форум, посвящённый роли Великого Шёлкового пути, призван содействовать лучшему взаимопониманию государств, сближению позиций, выработке новаторских схем и моделей партнёрского взаимодействия на долгосрочную перспективу. —0—