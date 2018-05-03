За неделю в Подмосковье устранено более 700 нарушений чистоты и порядка

По итогам прошедшей недели в результате деятельности Госадмтехнадзора Московской области в регионе устранено 738 различных нарушений чистоты и порядка, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пресечено 23 нарушения тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по 2 фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 36 несанкционированных информационных материалов», — рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева , слова которой приводятся в сообщении.

Она также отметила, что за этот период Госадмтехнадзором решен вопрос по 767 обращениям граждан.

Кроме того, при проверке состояния объектов освещения, по предписаниям инспекторов приведено в порядок 12 уличных светильников и световых информационных носителей. При надзоре за содержанием обочин и отводных полос вдоль дорог обнаружено и оперативно устранено 95 нарушения правил чистоты и порядка.