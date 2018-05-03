Около 2,5 тыс. нарушений жилищного законодательства выявили в Подмосковье за неделю

За последнюю неделю апреля Госжилинспекция выявила в Подмосковье около 2,5 тысяч различных нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«С 23 по 28 апреля 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2473 нарушения жилищного законодательства. Выдано 258 предписаний об их устранении и составлено 164 протокола об административной ответственности», — сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 117 штрафов на общую сумму 3,3 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Химки . Здесь 12 административных дел за нарушение лицензионных требований, норм законодательства об энергосбережении, несвоевременное исполнение предписаний Госжилинспекции и непредоставление информации в надзорное ведомство заведены на МП «ДЕЗ ЖКУ», ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ООО УК «КОМФОРТ» и ООО «ПИК-Комфорт»

В городском округе Балашиха несоблюдение законодательства об энергосбережении и неисполнение предписаний жилищных инспекторов обернулись десятью протоколами в отношении ООО «КВАНТ-7», ООО УК «ЖилСервис», ООО «Квартал», ООО «ПИК-Комфорт» и «УК Сервис 24».

В городском округе Красногорск за аналогичные нарушения, а также несоблюдение правил содержания и ремонта жилых домов заведено девять административных дел на ООО «Путилково Сервис», МБУ «Ильинское подворье» и ЖСК «Зенит-К».

В течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2960 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура были обнаружены в 207 домах. Наибольшее их количество — в городских округах Электросталь (49) и Балашиха (38).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 95 домах. Больше всего их на территориях городских округов Лобня (17), Шаховская (16) и Королев (10).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.