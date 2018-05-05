В Самарской области сегодня стартовал автопробег «В судьбе России — моя судьба»

В Самарской области прошёл автопробег ДОСААФ России «В судьбе России — моя судьба», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3 и 4 мая участники автопробега проехали по Самарской области по нескольким маршрутам. По пути к основной колонне машин присоединялись водители из городов, через которые пролегали маршрут. Всего в патриотическом мероприятии приняли участие около 2000 автолюбителей из Самарской области

Автопробег проводится региональным отделением ДОСААФ России и проходит при поддержке правительства Самарской области и уже стал ежегодным.