Ещё
В Самарской области сегодня стартовал автопробег «В судьбе России — моя судьба»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области сегодня стартовал автопробег «В судьбе России — моя судьба» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Автопробег проводится региональным отделением ДОСААФ России и проходит при поддержке правительства Самарской области и уже стал ежегодным.
В Самарской области прошёл автопробег ДОСААФ России «В судьбе России — моя судьба», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3 и 4 мая участники автопробега проехали по Самарской области по нескольким маршрутам. По пути к основной колонне машин присоединялись водители из городов, через которые пролегали маршрут. Всего в патриотическом мероприятии приняли участие около 2000 автолюбителей из Самарской области
Автопробег проводится региональным отделением ДОСААФ России и проходит при поддержке правительства Самарской области и уже стал ежегодным.
ТК «Звезда»: последние новости
В Республике Марий-Эл на параде в День Победы РВСН представят технику сопровождения ПГРК «Ярс» Военно-медицинская академия поздравила своих ветеранов-долгожителей с Праздником Великой Победы В Сирии ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГИЛ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии43
Новое правительство: кто уйдет, кто останется192
Певица погибла во время отдыха34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Переговоры Китая и США провалились121
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение