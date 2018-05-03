Ветеранов в Подмосковье бесплатно подстригут ко Дню Победы 

Ветеранов в Подмосковье бесплатно подстригут 9 мая по случаю Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.
«В ряде муниципальных образований Московской области ветеранов 9 мая парикмахеры не только будут стричь бесплатно, но и также выезжать с бесплатным обслуживанием на дом. Большинство сетевых розничных магазинов, розничные магазины шаговой доступности, подготовили приятные бонусы и сюрпризы в виде дополнительных скидок на товары для ветеранов ВОВ и льготных категорий граждан», — сказал министр.
В. Посаженников отметил, что обслуживание ветеранов на дому организовано предпринимателями в городских округах Истра, Жуковский, Зарайск, Наро-Фоминск, Ивантеевка, Коломна, Лобня, Кашира, Лыткарино и Одинцовском районе. «Кроме того, многие предприниматели на объектах бытового обслуживания на постоянной основе предоставляют свои услуги для ветеранов ВОВ с 50% скидкой, к празднику подготовлены специальные акции и предложения», — отметил министр.