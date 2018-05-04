Губернатор Подмосковья вручил награды ветеранам Великой Отечественной Войны

«Сегодня мы пригласили наших дорогих, уважаемых ветеранов, чтобы вы смогли обменяться воспоминаниями, чтобы еще раз низко поклониться вам, пожелать сил, здоровья. Огромная работа, которую ведет Совет ветеранов по патриотическому воспитанию, для нас бесценна. Я уверен, что в Подмосковье эти добрые патриотические традиции будут дальше распространяться», — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.