Губернатор Подмосковья вручил награды ветеранам Великой Отечественной Войны 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы вручил ордена «За доблесть и мужество» ветеранам Великой Отечественной Войны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня мы пригласили наших дорогих, уважаемых ветеранов, чтобы вы смогли обменяться воспоминаниями, чтобы еще раз низко поклониться вам, пожелать сил, здоровья. Огромная работа, которую ведет Совет ветеранов по патриотическому воспитанию, для нас бесценна. Я уверен, что в Подмосковье эти добрые патриотические традиции будут дальше распространяться», — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Поручением губернатора знак «За доблесть и мужество» вручен Александре Прищенко (Дзержинск), Аркадию Сычеву (Королев), Георгию Новикову (Люберцы), Николаю Герасимову (Подольск), Николаю Козлову (Королев), Александру Вагину (Пущино), Михаилу Кабанову (Реутов), Николаю Кузнецову (Лыткарино) и Николаю Ханичеву (Орехово-Зуево).