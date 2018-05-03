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В Кировске прошел хореографический конкурс «Танцует молодость»
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В Кировске прошел хореографический конкурс «Танцует молодость» 

Ivyborg.ru 2 часа назад
29 апреля в МБУК «ДК г. Кировск» состоялся районный конкурс хореографических коллективов «Танцует молодость», в котором приняли участие 14 хореографических коллективов из 6 муниципальных образований Кировского района.
На протяжении трех часов хореографические коллективы демонстрировали свои невероятно красочные номера.
В состав жюри вошли представители Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. Председатель жюри — преподаватель композиции танца Ирина Ивановна Пантелемонова, преподаватель классического танца Надежда Анатольевна Данилюк, преподаватель классического танца Ольга Витальевна Зельдина. В соответствии с результатами конкурса участников наградили дипломами лауреатов I, II, III степени в каждой номинации и дипломом Гран-при.
В завершение мероприятия ведущая от имени Управления культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области поздравила победителей и выразила благодарность членам жюри за высокопрофессиональную работу в составе жюри конкурса.
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