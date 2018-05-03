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Севастопольцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора
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Севастопольцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Жители Севастополя пожаловались на несвоевременный вывоз мусора из дворовых контейнеров в прошедшие майские праздники, пишет ForPost.
Горожане оставляли обращения на портале «Интерактивный Севастополь. Службы города». В частности, «мусорная проблема» коснулась жителей проспекта Октябрьской Революции, некоторых домов на улицах Степаняна, Кожанова и Маршала Геловани.
По информации жителей, коммунальщики также не вывозили отходы их контейнеров, расположенных рядом с детскими садами на улицах Шевченко и Чехова.
При этом городском правительстве ForPost сообщили, что в праздничные дни коммунальщики вывозили мусор в обычном режиме.
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