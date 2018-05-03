Севастопольцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора

Жители Севастополя пожаловались на несвоевременный вывоз мусора из дворовых контейнеров в прошедшие майские праздники, пишет ForPost.

Горожане оставляли обращения на портале «Интерактивный Севастополь. Службы города». В частности, «мусорная проблема» коснулась жителей проспекта Октябрьской Революции, некоторых домов на улицах Степаняна, Кожанова и Маршала Геловани.

По информации жителей, коммунальщики также не вывозили отходы их контейнеров, расположенных рядом с детскими садами на улицах Шевченко и Чехова.

При этом городском правительстве ForPost сообщили, что в праздничные дни коммунальщики вывозили мусор в обычном режиме.