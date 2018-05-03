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Французский сад из Полевского поборется за приз Минстроя
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Французский сад из Полевского поборется за приз Минстроя 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская область выдвинула 13 «малых» городов на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который состоится в конце мая 2018 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном департаменте информационной политики.
За главный приз (50 миллионов рублей для «исторических поселений» и от 30 до 100 миллионов рублей для малых городов) поборются Асбест, Краснотурьинск, Полевской, Ирбит, Сысерть, Кировград, Нижняя Салда, Верхние и Нижние Серги, Верхняя Тура, Бисерть, Волчанск и Верхотурье.
Среди представленных на конкурс общественных территорий для благоустройства преобладают парки, аллеи, набережные рек и городские площади. Но есть и исключения. Например, Краснотурьинск выдвинул на соискание гран-при проект реконструкции целого проспекта — Максимовского. А Полевской выступил с проектом создания Французского сада вокруг строящегося храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Косой Брод.
"Заявки уже прошли через общественные слушания, выдержали экзамен на региональном уровне и направлены для рассмотрения в Минстрой РФ. Кто станет победителем и получит дополнительные средства на благоустройство, станет известно уже в мае", — сообщает сайт департамента.
На данный момент в федеральный Минстрой уже подано порядка 400 заявок от муниципалитетов России, изъявивших желание принять участие в конкурсе. Это города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения — за исключением административных центров и городов федерального значения, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.
Стоит напомнить, что на дополнительную поддержку малых городов из федерального бюджета в 2018 году выделено пять миллиардов рублей. В соответствии с постановлением правительства РФ, гранты будут распределены между 60 городами с численностью населения до 100 тысяч человек и 20 историческими поселениями федерального и регионального значения.
Ранее по теме: Малым российским городам перепадет 5 миллиардов от государства
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