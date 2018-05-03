Французский сад из Полевского поборется за приз Минстроя

Свердловская область выдвинула 13 «малых» городов на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который состоится в конце мая 2018 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Краснотурьинск, Полевской, Ирбит, Сысерть, За главный приз (50 миллионов рублей для «исторических поселений» и от 30 до 100 миллионов рублей для малых городов) поборются Асбест Кировград , Нижняя Салда, Верхние и Нижние Серги, Верхняя Тура, Бисерть , Волчанск и Верхотурье

Среди представленных на конкурс общественных территорий для благоустройства преобладают парки, аллеи, набережные рек и городские площади. Но есть и исключения. Например, Краснотурьинск выдвинул на соискание гран-при проект реконструкции целого проспекта — Максимовского. А Полевской выступил с проектом создания Французского сада вокруг строящегося храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Косой Брод.

"Заявки уже прошли через общественные слушания, выдержали экзамен на региональном уровне и направлены для рассмотрения в Минстрой РФ . Кто станет победителем и получит дополнительные средства на благоустройство, станет известно уже в мае", — сообщает сайт департамента.

На данный момент в федеральный Минстрой уже подано порядка 400 заявок от муниципалитетов России , изъявивших желание принять участие в конкурсе. Это города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения — за исключением административных центров и городов федерального значения, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Стоит напомнить, что на дополнительную поддержку малых городов из федерального бюджета в 2018 году выделено пять миллиардов рублей. В соответствии с постановлением правительства РФ , гранты будут распределены между 60 городами с численностью населения до 100 тысяч человек и 20 историческими поселениями федерального и регионального значения.

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