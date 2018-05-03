Операции не будет: Бузова, Гагарина и другие звезды с маленькой грудью 

Ольга Бузова Бюст телеведущей не дает публике покоя: поклонники то и дело интересуются его размером, призывая Ольгу сделать операцию — возможности-то есть! Пришлось Бузовой, помимо неоднократных ответов на критику, даже записать специальное видео для микроблога и подробно обсудить с невидимым собеседником свои формы. «У меня маленькая грудь, но она есть. Я очень надеюсь, что когда-нибудь, лет через 20, в моей жизни появится человек, который полюбит меня такой, какая я есть. Хочется вам делать большую грудь — делайте. А мне нравится моя», — заявила телеведущая. Импланты Ольга все же примерила — в студии шоу «Бабий бунт» — вот только тут же выронила их из-под топа под шутки соведущих: «Не твое это, Оля, не твое». (function ($) {var $el=$ ("#insta-1707439794709558602_267685466"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.671875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.671875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Ирена Понарошку Своими формами Ирена не просто довольна — телеведущая еще и с удовольствием шутит над своей фигурой. «На чем держится платье, даже не спрашивайте», «являюсь почетным членом клуба „нет груди — нет проблем“, „кому можно доверить самое сокровенное — вплоть до обхвата бедер и размера чашки, которая наполовину пуста?“ — подобными ироничными комментариями Понарошку частенько подписывает собственные снимки. Кстати, последние фотографии женщины с отдыха взбудоражили поклонников, ведь во всевозможных бикини Ирена демонстрирует изменившиеся формы. „Увеличила или нет?“ — моментально развернулась дискуссия под кадрами. Понарошку ответила в своей манере — шуткой. Мол, какой смысл менять фасад, если канализация останется старой. (function ($) {var $el=$ (»#insta-1698733836826996489_25194884"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.871875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.871875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Полина Гагарина К триумфальному возвращению на сцену несколько лет назад выпускница «Фабрики звезд» подготовилась: и репертуар обновила, и фигуру скорректировала. Хотя «скорректировала» — сказано слишком мягко: певица похудела на 40 килограммов! Теперь Полина хвастается подростковым телом: стройными ногами, тонким руками, хрупкими плечами. И небольшим бюстом, что не боится подчеркивать. Любимые наряды — платья в пол с вырезом от бедра и и глубоким острым декольте — на фигуре артистки смотрится выигрышно. Но находятся и критики, для которых у Полины готов ответ — ироничный, как и у нашей предыдущей героини. «Как же хорошо, что нет номинации „лучшая грудь“ и вам за нее не надо голосовать», — смеялась Гагарина на вечере музыкальной премии. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1465863543023156201_50918978"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Ксения Собчак Ксения куда более категорична в выражениях, касающихся женских форм. Вспомнить хотя бы пламенный спич телеведущей и политика об истинных эталонах красоты: «Я всегда с недоумением читаю ваши „ценные“ советы про увеличение груди и прочую ерунду. Нет ничего более красивого, чем худое, спортивное тело. А женщин с формами и округлостями… оставьте дальнобойщикам», — высказалась Ксения пару лет назад. В 2012-м Собчак позволила себе еще более резкий комментарий: «Самое красивое, что может быть — это маленькая острая женская грудь. А не вымя 4-го размера», — заявила женщина после критики из-за отсутствия нижнего белья под платьем. Впрочем, после рождения сына Платона скромные формы теледивы изменились, что пришлось ей по вкусу — Собчак открыла для себя платья с декольте, пока «есть что показать». (function ($) {var $el=$ ("#insta-1658784566649243333_21965519"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Наталья Рудова «На самом деле я хотела бы иметь фигуру, как у Миллы Йовович в „Пятом элементе“ — то есть быть худенькой, без груди и попы, но это невозможно», — рассуждала в одном из интервью звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день». Наталья лукавит: после того, как актриса похудела почти на 10 килограммов и достигла веса в 50 с небольшим, ее формы никак нельзя называть пышными. Что блондинка охотно демонстрирует, выходя в свет в нарядах с о смелыми вырезами или позируя в коротких спортивных топах. А то и вовсе без нижнего белья — параметры позволяют. А поклонникам Натальи, что скучают по ее былой фигуре, «усохшей» из-за диет и тренировок, остается разглядывать фотосессии актрисы для мужских журналов — там-то бюст Рудовой далек от «единички». (function ($) {var $el=$ ("#insta-1761621440119798696_18070921"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2479166666667)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2479166666667)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); А как у них? История Киры Найтли уже стала хрестоматийной: голливудская дива категорически запрещает увеличивать свою грудь на фотографиях для журналов и постерах к фильмам. «Я готова сниматься топлес до тех пор, пока мое тело не будет редактироваться», — заявляет Кира. Алисия Викандер, сыгравшая новую Лару Крофт, со смехом вспоминает, как «наращивала» объемы ради съемок: «У меня нет ни форм, ни голого пупка, я — другая. Чтобы увеличить грудь, мне даже приходилось небольшие вставки в лифчики вкладывать, пуш-апы так называемые». В юности Кейт Мосс ужасно комплексовала из-за маленькой груди, плакала на фотосессиях и всерьез думала об операции. Но отказалась от идеи, полюбив свое тело, — и сделала головокружительную карьеру модели. «В юности я хотела иметь огромную грудь, как у моей бабушки, — вспоминает Камерон Диас. — Многие женщины жизнь тратят на мечты о большом бюсте. А я своим примером доказала, что маленькой груди достаточно, чтобы добиться всего, что хочешь в этой жизни». Лет так 10 назад Шарлиз Терон переживала, что особенности фигуры помешают ей получить желанные роли. Что оказалось надуманным: в фильмографии актрисы появились пять десятков ролей, а в ее гардеробе — масса платьев, обнажающих грудь.
Фото: Globallook