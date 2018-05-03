Чип на авто. Когда автомобилистам начнут выдавать «инновационные» номера

«Любимые» номера

Беларуси, Заместитель начальника управления ГИБДД Белгородской области Илья Погорелов рассказал о новых номерах с чипами, с которых инспекторы смогут считывать данные о владельце автомобиля. По его словам, сегодня уже существует и действует механизм автоматической фиксации номеров машин России , а также Украины Казахстана . Однако когда начнут выдавать новые номера с чипами, пока неизвестно. Это может произойти в нашем регионе, по примеру столицы, где уже запустили серьёзный механизм по работе с номерами, в которых установлены чипы, для идентификации владельца авто.

«В Москве , например, некоторые закрывают номера своей машины, чтобы избежать штрафа за парковку в неустановленном месте, — сказал Илья Погорелов. — Если кто-то поставил авто на целый рабочий день там, где его нельзя ставить, то это штраф 1500 рублей. Поэтому в столице запустили эту идею и привлекли к этому общественность. Каждый сознательный гражданин может, увидев, что авто припарковано, например, на детской площадке, на пешеходном переходе, на тротуаре, может это зафиксировать на мобильный телефон и переслать, информация уходит на специальное приложение в систему МВД , и виновные несут наказание в виде штрафа. Так что все, кто считает себя привилегированным участником дорожного движения, наказываются рублём».

Илья Погорелов рассказал также о возможности покупать номера с «любимыми цифрами» на свои авто.

«Механизм продажи номеров на авто действует во многих странах СНГ, и Белгородская область берёт на вооружение опыт этих стран, — сказал он. — Теперь и у нас в скором времени номер авто с желаемыми цифрами можно будет купить. Средства, полученные от продажи, пойдут в местный бюджет. Сказать точно, как будет работать этот механизм, пока нельзя, поскольку ещё не разработана правовая основа таких продаж».

Как уйти от интернет-обмана?

Заместитель начальника полиции по оперативной работе регионального УМВД Александр Капустин рассказал о «кибервойне», которая ведётся сегодня в интернете.

«Полностью контролировать интернет-пространство нереально, но в полиции ведётся кропотливая работа каждый день по блокированию опасных сайтов, распространяющих наркотики и детскую порнографию, — рассказал Александр Викторович. — Только за последний квартал усилиями МВД совместно с Роскомнадзором заблокировано около 100 сайтов, которые несут в себе тематику пропаганды самубийств, наркотиков, оружия и прочее подобное».

В МВД есть специальное подразделение, которое ведёт «кибервойну» с запрещённой законом пропагандой. Сейчас преступность уходит в пространство интернета. Большинство из них связано с мошенничествами. Полиция Белгородской области сталкивается сейчас с проблемами «общих сайтов», где предоставляются на продажу все услуги и товары. Люди находят на таких сайтах товар, который хотят приобрести, переводят владельцу деньги, а в результате их обманывают.