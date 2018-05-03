АПЭК: встреча с Путиным — уже не гарантия сохранения влиятельности губернатора

Аутсайдеры среди губернаторов

Среди глав российских регионов определилась стабильная группа с самым низким уровнем влияния. В нее вошли шесть губернаторов.

Худший результат в апрельском рейтинге получил глава Амурской области Александр Козлов . По итогам марта он был на предпоследнем месте, а теперь скатился на крайнюю стройку рейтинга.

Позиций не сдают

Повод для устойчивости

Факторами, определившими уровень влияния глав регионов в апреле этого года, стали «дискуссия о перспективах губернаторов после инаугурации Владимира Путина , их участие в обсуждении и разработке федеральных инициатив, подготовка к сентябрьским избирательным кампаниям, работа с протестной средой и крупные экономические форумы». Усиление позиций губернаторов происходило также на фоне сообщений о дополнительной федеральной поддержке.

Тянет вниз

Негативным фактором для глав регионов АПЭК называет коррупционные скандалы.

Прогнозы об отставке главы Минсельхоза Александра Ткачева неблагоприятно сказались на губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве, степень влияния которого в апреле снизилась.

Установки федералов

Одним из основных направлений работы федерального центра с регионами стала политика сдерживания локальных протестных настроений. В апреле как раз обозначились темы, которые могут стать ключевыми в ближайшие четыре года. Центр будет требовать от регионов развития конкуренции. Этот тренд направлен «на укрепление единства экономического пространства страны в сочетании с борьбой против коррупции и ограничением влияния старых региональных элит.

Также будет уделяться серьезное внимание „развитию транспортных транзитных коридоров“ (соответственно, и арктических регионов, через которые проходят эти „коридоры“) и поддержке региональных проектов и пространственному развитию страны в целом, а не только крупных агломераций.

Фото — kremlin.ru