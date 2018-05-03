Аутсайдеры среди губернаторов
Среди глав российских регионов определилась стабильная группа с самым низким уровнем влияния. В нее вошли шесть губернаторов.
Худший результат в апрельском рейтинге получил глава Амурской области Александр Козлов. По итогам марта он был на предпоследнем месте, а теперь скатился на крайнюю стройку рейтинга.
Ничего хорошего апрель не принес еще ряду губернаторов: главе Бурятии Алексею Цыденову (с 79 места переместился на 81), главе Алтая Александру Бердникову (с 81 на 82 место) и главе Алтайского края Александру Карлину (с 83 на 84 место). В этой группе улучшили свое положение лишь двое: глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов (поднялся с 82 на 80 место) и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (с 85 места перешла на 83).
Позиций не сдают
Не сменили своих позиций губернаторы, обладающие очень сильным влиянием и занимающие в рейтинге первые шесть строк: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская республика), Владимир Якушев (Тюменская область), Рустам Минниханов (республика Татарстан), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО). В первой десятке также сохранил свое восьмое место глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Улучшили позиции Алексей Дюмин (Тульская область) — он переместился с 9 на 7 строчку, Дмитрий Азаров (Самарская область) — поднялся с 11 на 9 место. А вот Сергей Аксенов (Крым), напротив, уступил три строчки и с 7 места в мартовском рейтинге перешел на 10 в апрельском.
Вторая десятка губернаторов, обладающих наиболее сильным влиянием, практически не изменилась, а главы регионов лишь менялись местами: Владимир Васильев (Дагестан), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Владимир Волков (Мордовия), Александр Усс (Красноярский край), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Борис Дубровский (Челябинская область) и Максим Решетников (Пермский край).
К лидирующей группе примкнул также Валерий Радаев (Саратовская область), поднявшийся с 21 на 18 место. Двадцатку покинул Андрей Воробьев (Московская область): с 20 места он опустился на 21 строчку.
Повод для устойчивости
Факторами, определившими уровень влияния глав регионов в апреле этого года, стали «дискуссия о перспективах губернаторов после инаугурации Владимира Путина, их участие в обсуждении и разработке федеральных инициатив, подготовка к сентябрьским избирательным кампаниям, работа с протестной средой и крупные экономические форумы». Усиление позиций губернаторов происходило также на фоне сообщений о дополнительной федеральной поддержке.
Укрепились позиции глав, получивших аудиенцию президента Владимира Путина: Сергей Собянин (Москва), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Андрей Бочаров (Волгоградская область). Участие во встрече президента с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва повысило рейтинг Дмитрия Азарова (Самарская область), Станислава Воскресенского (Ивановская область) и Александра Цыбульского (Ненецкий автономный округ). Лишь на положение Владимира Владимирова (Ставропольский край) встреча с президентом не повлияла: его позиции ухудшились еще больше — Владимиров переместился с 57 на 63 строчку.
Стабильностью отличились и губернаторы тех регионов, где прошли крупные экономические форумы. Это Александр Усс (Краснояский край) и Вячеслав Битаров (Северная Осетия).
Укреплению главы Дагестана Владимира Васильева и врио губернатора Александра Гусева способствовали важные кадровые перестановки. Так, в Дагестане главой Верховного суда республики стал Сергей Суворов. Воронеж возглавил близкий к главе региона Вадим Кстенин.
Тянет вниз
Негативным фактором для глав регионов АПЭК называет коррупционные скандалы.
Прогнозы об отставке главы Минсельхоза Александра Ткачева неблагоприятно сказались на губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве, степень влияния которого в апреле снизилась.
На фоне принятия ряда кадровых решений потери в рейтинге понесли глава Хакасии Виктор Зимин, глава Якутии Егор Борисов. Ослабло влияние новосибирского главы Андрей Травникова. Это произошло после объявления мэра Новосибирска Анатолия Локотя участвовать в губернаторских выборах.
Установки федералов
Одним из основных направлений работы федерального центра с регионами стала политика сдерживания локальных протестных настроений. В апреле как раз обозначились темы, которые могут стать ключевыми в ближайшие четыре года. Центр будет требовать от регионов развития конкуренции. Этот тренд направлен «на укрепление единства экономического пространства страны в сочетании с борьбой против коррупции и ограничением влияния старых региональных элит.
Также будет уделяться серьезное внимание „развитию транспортных транзитных коридоров“ (соответственно, и арктических регионов, через которые проходят эти „коридоры“) и поддержке региональных проектов и пространственному развитию страны в целом, а не только крупных агломераций.
Фото — kremlin.ru