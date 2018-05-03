Закон о контрсанкциях против США ударит по российскому бюджету

Вместе с тем, документ будет способствовать импортозамещению во всех отраслях

Выполнение законопроекта о санкциях против США потребует выделения дополнительных средств из бюджета, предупредили в профильном комитете Госдумы РФ . Первое чтение законопроекта, авторами которого значатся лично спикер нижней палаты Вячеслав Володин , а также руководители всех парламентских фракций, пройдет 15 мая.

В бюджетном комитете Госдумы фактически признали, что новый пакет экономических мер против США поставит под удар компании, использующие импортное сырье и оборудование, включая медицинские учреждения, авиационную, космическую и атомную промышленности, металлургические отрасли и связанные с ними моногорода. Также могут пострадать граждане, зависимые от импортных лекарств.

"В связи с этим может потребоваться корректировка финансовой поддержки из федерального бюджета", — говорится в отзыве, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

При этом отмечается, что принятие законопроекта о контрсанкциях будет способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики, передает "Интерфакс" . В итоге комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении.