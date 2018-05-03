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Закон о контрсанкциях против США ударит по российскому бюджету
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Закон о контрсанкциях против США ударит по российскому бюджету 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вместе с тем, документ будет способствовать импортозамещению во всех отраслях
Выполнение законопроекта о санкциях против США потребует выделения дополнительных средств из бюджета, предупредили в профильном комитете Госдумы РФ. Первое чтение законопроекта, авторами которого значатся лично спикер нижней палаты Вячеслав Володин, а также руководители всех парламентских фракций, пройдет 15 мая.
В бюджетном комитете Госдумы фактически признали, что новый пакет экономических мер против США поставит под удар компании, использующие импортное сырье и оборудование, включая медицинские учреждения, авиационную, космическую и атомную промышленности, металлургические отрасли и связанные с ними моногорода. Также могут пострадать граждане, зависимые от импортных лекарств.
"В связи с этим может потребоваться корректировка финансовой поддержки из федерального бюджета", — говорится в отзыве, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
При этом отмечается, что принятие законопроекта о контрсанкциях будет способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики, передает "Интерфакс". В итоге комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении.
Законопроект о контрсанкциях позволяет президенту и правительству вводить ответные меры, касающиеся ввоза из США лекарственных препаратов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия (включая алкоголь и табак). Документом также предусматривается прекращение сотрудничества с американскими компаниями в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отраслях. Кроме того, глава правительства Дмитрий Медведев предложил законодательно разрешить вводить санкции против физлиц.
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