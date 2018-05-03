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В Казани на площади Кремля выстроят «живое» слово «Победа»
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В Казани на площади Кремля выстроят «живое» слово «Победа» 

Казанский Портал 2 часа назад
7 мая у Казанского Кремля активисты и волонтеры проведут флешмоб в честь празднования 9 мая. На площади перед Кул Шарифом они выстроятся в большое «живое» слово «Победа». Акция запланирована на 13:00. Сколько человек придет на флешмоб — не сообщается.
Сегодня в Московском районе открылась «Аллея победителей». На территории аллеи установили стенды, где казанцы могут делиться семейными историями о войне и фотографиями воевавших родственников.
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