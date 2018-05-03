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Опубликована схема перекрытия дорог в Калининграде во время тестового матча
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Опубликована схема перекрытия дорог в Калининграде во время тестового матча 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Во время третьего тестового матча на «Стадионе Калининград» в городе будет ограничено движение личного транспорта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщалось ранее, в субботу, 12 мая, в 13:00 на новой арене сыграют «Балтика» и «Тюмень». Матч пройдет в «режиме ЧМ» — будет реализовано максимальное количество билетов — 35 тысяч.
«Такое количество зрителей не собирала еще ни одна площадка города. Помимо сервисов самой арены, нам необходимо протестировать и дорожную сеть, поскольку данные ограничения будут действовать и вовремя игр чемпионата мира по футболу в Калининграде. Надеемся на понимание горожан — мы действуем исключительно в целях обеспечения безопасности, а также для того, чтобы в июне игры первенства прошли на высоком уровне», — отметил руководитель АНО «Калининград Дирекция 2018» Игорь Шлыков.
Поэтому 12 мая с 9:00 до 17:00 вводятся ограничения дорожного движения по следующим направлениям:
от Площади Победы в направлении улицы Баранова;пересечение Ленинского проспекта с улицей Черняховского, в направлении движения по улице Черняховского;перекресток улиц Горького и Генерала Озерова, в направлении движения к улице Черняховского;перекресток улиц Александра Невского и Куйбышева, в направлении Площади Василевского;перекресток улиц Гагарина и Литовского вала, в направлении Площади Василевского и улицы Фрунзе;пересечение Московского проспекта и улицы Литовский вал в направлении Московского проспекта в сторону Второго эстакадного моста;улица Дзержинского от перекрестка с Аллеей Смелых до моста Высокий и проспекта Калинина.
С 9:00 до 17:00 Московский проспект будет полностью закрыт для движения личного транспорта на следующих участках: до разворота у остановки Калининградгражданпроект; до разворота перед подъемом на Ленинский проспект напротив Дома Советов; до разворота напротив бизнес-центра «Балтийский».
Кроме того, с 9:00 до 17:00 будет полностью закрыто движение по Второму эстакадному мосту, проспекту Калинина и улице Шевченко на всем протяжении, а также на улице Ялтинской на пересечении с Восточной эстакадой.
Как добираться?
Жителям Калининграда рекомендуют не пользоваться личным транспортом. До стадиона можно добраться автобусами-шаттлами. Они будут курсировать с 09:30 до 13:30 от Северного и Южного вокзалов. Стоимость проезда 20 рублей. Данный транспорт будет работать и после матчей.
На улице Суздальской будет действовать специальная перехватывающая парковка на 4 200 мест. Калининградцы смогут добраться до нее по Большой окружной через Московский проспект. От нее до стадиона довезет шаттл.
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