В Симферополе завершают демонтаж торговых объектов на площади Куйбышева

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . Демонтаж торговых объектов на площади имени Куйбышева в Симферополе, который начался 18 апреля, находится на завершающем этапе. С четверга, 3 мая, на объектах начала работать специализированная техника. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы со ссылкой на собственников торговых объектов.

"Мы продолжаем разбор помещений. К работе привлечена спецтехника, благодаря чему процесс демонтажа значительно ускорился. Оставшиеся строительные материалы и мусор в оперативном порядке вывозятся, чтобы не создавать неудобств для горожан", — рассказал представитель собственника торгового объекта.

В администрации уточнили, что объекты, демонтаж которых проходит в добровольном порядке, находятся в непосредственной близости от торгового центра центром «Куб».