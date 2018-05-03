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В Симферополе завершают демонтаж торговых объектов на площади Куйбышева
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В Симферополе завершают демонтаж торговых объектов на площади Куйбышева 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Демонтаж торговых объектов на площади имени Куйбышева в Симферополе, который начался 18 апреля, находится на завершающем этапе. С четверга, 3 мая, на объектах начала работать специализированная техника. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы со ссылкой на собственников торговых объектов.
"Мы продолжаем разбор помещений. К работе привлечена спецтехника, благодаря чему процесс демонтажа значительно ускорился. Оставшиеся строительные материалы и мусор в оперативном порядке вывозятся, чтобы не создавать неудобств для горожан", — рассказал представитель собственника торгового объекта.
В администрации уточнили, что объекты, демонтаж которых проходит в добровольном порядке, находятся в непосредственной близости от торгового центра центром «Куб».
Напомним, по информации УФССП России по Республике Крым, деятельность ТЦ «Куб» приостановлена. В целях обеспечения исполнения требований, установленных судебным актом, центральный вход в здание и цокольный этаж опломбированы.
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