В Майкопе открыли монумент маршалу авиации Александру Покрышкину

Сегодня, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Сквере авиаторов по улице Лесной был торжественно открыт мемориал в честь трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина

Монумент был передан городу командованием учебной авиационной базы — правопреемницы 761-го авиаполка, который совершил немало героических вылетов в военные годы, а в мирное время воспитал не одно поколение профессиональных военных летчиков.

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие мэр республиканской столицы Андрей Гетманов , председатель городского Совета народных депутатов Азмет Джаримок, командир учебной авиационной базы Вадим Гуров, ветераны летной службы, курсанты, представители военно-патриотических организаций, молодежь, жители города.

Обращаясь к собравшимся, Андрей Гетманов подчеркнул значимость и символичность этого события в юбилейный для Майкопа год — год 75-летия освобождения города от фашистских захватчиков. Имя легендарного летчика Александра Покрышкина прославили подвиги, совершенные в небе над Кубанью в ходе битвы за Кавказ.

— Установка монумента Александру Покрышкину — знак уважения ветеранам, летчикам-офицерам, всем майкопчанам, которые в разные годы защищали воздушные рубежи нашей родины, — отметил мэр Майкопа.

Андрей Гетманов напомнил о том, что обновленная после реконструкции зона отдыха по улице Лесной получила название Сквер авиаторов по предложению ветеранской общественности и жителей. Эту инициативу поддержали администрация Майкопа и депутаты города, и соответствующее решение было принято на сессии Горсовета.

— Для нас очень важно, что жители Майкопа гордятся подвигами своих земляков и чтут героические традиции своего города. Мы и в дальнейшем будем поддерживать все проекты и начинания, направленные на воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти. Это наше общее дело, наш общий гражданский и человеческий долг, — отметил Андрей Гетманов.

О великом подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны, о мужестве наших воинов — и о том, как важно помнить и чтить имена героев, говорили председатель СНД Азмет Джаримок, командир учебной авиабазы Вадим Гуров, советник премьера Республики Татарстан в ЮФО Валид Рахматуллин.

Память о героических событиях Великой Отечественной войны — это достояние всех поколений. Подвиги воинов-освободителей вдохновляют тех, кто сейчас бережет мирное небо и охраняет покой людей. Право открыть монумент Александра Покрышкина было предоставлено Михаилу Еманову, курсанту Краснодарского высшего военного авиационного училища, который сумел совершить аварийную посадку своего самолета.

Открытие мемориала стало завершающим штрихом в новом облике Сквера авиаторов, благоустроенного в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Участники патриотического мероприятия выразили надежду на то, что жители и гости Майкопа, которые будут приходить сюда на отдых, почувствуют особую атмосферу этого места и будут относиться к нему бережно и с заботой.