В Майкопе откроют монумент маршалу авиации Александру Покрышкину

«В патриотическом мероприятии примут участие руководство города, военнослужащие, курсанты учебной авиабазы, ветераны, представители общественности, молодежь и жители Майкопа », рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Монумент в честь легендарного летчика установлен в Сквере авиаторов по улице Лесной.

Напомним: эта зеленая зона, расположенная на территории «Шовгеновского городка», была благоустроена в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

После реконструкции жители микрорайона и ветераны летной службы выступили с предложением назвать зону отдыха Сквером авиаторов. Эту инициативу поддержали администрация и депутаты города — и соответствующее решение было принято на сессии Горсовета. Открытие монумента, переданного городу командованием авиабазы, станет последним штрихом в обновленном облике сквера. Накануне установки бюста здесь были выполнены мероприятия по благоустройству, посажены молодые деревья.