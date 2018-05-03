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В Майкопе откроют монумент маршалу авиации Александру Покрышкину
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В Майкопе откроют монумент маршалу авиации Александру Покрышкину 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В преддверии Дня Победы, 4 мая, в столице Адыгеи торжественно откроют мемориал трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину.
«В патриотическом мероприятии примут участие руководство города, военнослужащие, курсанты учебной авиабазы, ветераны, представители общественности, молодежь и жители Майкопа», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Монумент в честь легендарного летчика установлен в Сквере авиаторов по улице Лесной.
Напомним: эта зеленая зона, расположенная на территории «Шовгеновского городка», была благоустроена в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
После реконструкции жители микрорайона и ветераны летной службы выступили с предложением назвать зону отдыха Сквером авиаторов. Эту инициативу поддержали администрация и депутаты города — и соответствующее решение было принято на сессии Горсовета. Открытие монумента, переданного городу командованием авиабазы, станет последним штрихом в обновленном облике сквера. Накануне установки бюста здесь были выполнены мероприятия по благоустройству, посажены молодые деревья.
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