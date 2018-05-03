Монумент трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину установили в столице Адыгеи 

МАЙКОП, 3 мая. /ТАСС/. Монумент трижды Герою Советского Союза, известному летчику-истребителю Великой Отечественной войны Александру Ивановичу Покрышкину установили в новом сквере Авиаторов в столице Адыгеи. Об этом сообщил в четверг ТАСС замглавы администрации Майкопа Михаил Галушко, курирующий сферу благоустройства.
Покрышкин в годы войны воевал на Южном и Северо-Кавказском фронтах, участвовал в воздушных боях в небе Кубани и Адыгеи.
"Монумент трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Покрышкину установлен в сквере, который можно смело назвать народным. Майкопчане выбрали эту территорию для благоустройства в рамках приоритетного федерального проекта, предложили назвать новую зону отдыха сквером Авиаторов. Власти города поддержали эту общественную инициативу, направленную на воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти", — сказал он.
Новое место отдыха стало местом встреч ветеранов-авиаторов расположенного в этом же микрорайоне 761-го Полоцкого учебного авиаполка. Несколько лет назад монумент Покрышкину установили на территории учебной авиационной базы, теперь он перенесен в сквер, уточнил Галушко.
"Адыгея и Майкоп считаются одними из самых «авиационных» регионов России. Установка монумента в сквере Авиаторов приурочена и к 85-летию открытия одного из старейших в стране Майкопского авиаклуба имени Героя Советского Союза Михаила Громова", — добавил собеседник агентства.
Александр Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, прошел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов и входит в десятку асов Великой Отечественной войны. Покрышкин был второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.