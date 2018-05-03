Мошенники на блокчейне. Как обезопасить свои инвестиции в токены

По всему миру все больше и больше инвесторов вкладываются в ICO-проекты — за криптовалюту покупают токены стартапов при их публичном размещении. По данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), на российские проекты приходится около 10% мирового рынка ICO, в 2017 году доля средств, привлеченных российскими проектами, превысила $310 млн По оценке экспертов, в процесс майнинга вовлечено более 250 000 россиян, только за второе полугодие 2017 года число майнеров в стране выросло на 45%, и это не считая криптоинвесторов.

До сих пор эта сфера в России не регулировалась. Первый законопроект о цифровых финансовых активах внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым только 20 марта. Он, в частности, устанавливает, что и криптовалюта, и токен являются имуществом, но цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.

Законопроектом предусматривается возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Для защиты неквалифицированных инвесторов предполагается наделение Банка России полномочием по установлению ограничения в отношении суммы токенов, которую могут приобретать лицами россияне без профессионального опыта в сфере инвестиций.

В конце марта в Госдуму поступил еще один законопроект, регулирующий правоотношения владельцев токенов и криптовалюты в рамках Гражданского кодекса (авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ). Этот документ вводит взамен токенов и криптовалют понятия «цифровое право» и «цифровые деньги», при этом относит цифровые активы к понятию имущества, что, в свою очередь, позволяет говорить о сделках с ним: наследовании, купле-продаже и дарении.

Пока ни один из предложенных вариантов не дошел до второго чтения, так что тем, кто уже проинвестировал в цифровые активы или только собирается это сделать, защищать права придется в рамках существующего законодательства. В том, что вопрос защиты прав криптоинвесторов станет актуальным и в России, можно не сомневаться. Новый рынок, практика регулирования которого во всем мире только формируется, привлекает множество аферистов.

Американская комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) инициировала уже десятки расследований в отношении компаний, которые привлекли средства в ходе продажи токенов. Первое дело о мошенничестве при ICO, кстати, завели на предпринимателя с русскими корнями — Максим Заславский предлагал инвесторам несуществующие токены или криптовалюту, обещая крупный возврат на инвестиции в алмазы и недвижимость. По факту же выяснилось, что его компании не вели никакой деятельности в принципе. Примеров мошенничества — скама — становится все больше.

Как распознать скам

Рассмотрим конкретный случай из практики. Криптоинвестор из Подмосковья обвиняет в мошенничестве проект по выращиванию органических бананов в Лаосе , в который он вложился в ходе ICO.

Маркетинговые материалы не оставляли сомнения, что деньги собирали на расширение действующей плантации в Лаосе (приводятся не только ее фото, но и координаты), а команда проекта имеет большой опыт в агробизнесе. Впоследствии выяснилось, что плантация, фото и бизнес-план, которые использовались при подготовке ICO, к проекту отношения не имеют, а принадлежит лаосской агрокомпании. При этом идеолог и основатель «бананового» стартапа является миноритарным акционером этой компании, о его ICO-проекте остальные владельцы не имели понятия, пока не началась активная раскрутка в интернете в сентябре 2017 года. Информация о том, что агрокомпания не является организатором размещения токенов и не несет ответственности перед их покупателями, появилась на сайте проекта только в ноябре по требованию других акционеров плантации. Однако не все потенциальные инвесторы читают мелкий шрифт в самом низу страницы.

Первый совет потенциальному инвестору в ICO — изучайте внимательно все материалы. Не поленитесь отследить хотя бы по социальным сетям и иным открытым источникам всю имеющуюся информацию о людях, чьи профили указаны в команде проекта. Если в разделе описания команды отсутствуют ссылки на профили участников проекта в социальных сетях, что сразу исключает возможность инвесторов проверить какие-либо факты или расспросить команду об их участии в проекте — это серьезный повод насторожиться. Также не стоит забывать о других открытых источниках, где можно поискать информацию об организаторах ICO — например, сайте Федеральной службы судебных приставов России. Если окажется, что на руководителе проекта «висит» серьезная задолженность — это также информация к размышлению.

С особым пристрастием изучите бизнес-план. В случае с лаосским стартапом идея выращивания органических бананов на экспорт в Китай , видимо, звучала так заманчиво пасмурной осенью и зимой, что инвесторы безоговорочно в нее поверили. Между тем любой эксперт дал бы скептическую оценку — расходная часть, например, не учитывает ни удобрений, ни затрат на электричество, ни оплаты рабочей силы, необходимых для заявленных площадей. Во сколько раз завышена доходная часть бизнес-плана, остается только гадать. Похоже, что организаторы во время проведения ICO не особо уделяли этому внимание.

В ноябре 2017 года из-за действий миноритариев по раскрутке ICO-проекта лаосская агрокомпания была вынуждена остановить свою производственную деятельность. Корпоративный конфликт в разгаре — сейчас стартаперы пытаются перевести на себя или подставных лиц землю, взятую лаосской компанией в долгосрочную аренду, что остальные акционеры компании расценивают как попытку рейдерского захвата. Всего этого потенциальный инвестор мог бы и не выяснить, но «пробить» все названия, адреса и имена из whitepapers по открытым источникам он мог точно.

Осознав, что его ввели в заблуждение, и за красивыми картинками с бананами у проекта нет обеспечения, наш инвестор подал заявление в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве . Это первая претензия к организаторам ICO в России в уголовно-правовом поле.

Как защититься

Что важно иметь ввиду инвестору для защиты своих интересов в рамках действующего законодательства, если он все-таки вложился в мошеннический проект? Во-первых, проанализировать договор (terms and conditions, whitepaper), сайт компании и любую информацию, которая может содержать юридически значимую информацию.

Во-вторых, четко установить ответчика в российской юрисдикции — это может быть организатор подозрительного ICO либо любое лицо, причастное к созданию проекта. Процессуальное законодательство требует того, чтобы при подаче иска ответчик был определен в исковом заявлении, иначе заявление будет оставлено без движения (п.3 ч.2 ст. 125, ч.1 ст.128 АПК РФ и п.3 ч.2 ст.131 и ч.1.ст.136 ГПК РФ). В-третьих, из мировой практики видно, что пострадавшим от мошенников стоит объединяться, коллективный иск имеет больше шансов.

Возбуждение уголовного дела в отношении лиц, причастных к проведению мошеннического ICO, возможно по статьям Уголовного кодекса: мошенничество (ст.159 -159.6 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ); организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст.172.2. УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Основанием для подачи иска может стать требование истца о возврате полученного по сделке, совершенной под влиянием существенного заблуждения (ст.178 ГК РФ). В случае с инвестором в «банановое» ICO есть шанс доказать, что, зная о действительном положении дел, он не совершил бы покупки токенов. При этом заблуждение явно было следствием действий эмитента токенов.

Действительность этой инвестиции можно оспаривать также по статье 179 ГК РФ как сделки, совершенной под влиянием обмана. Пока тема криптоиндустрии для правоохранительных органов абсолютно новая, правоприменительная практика отсутствует. Именно поэтому законодательное регулирование этой сферы, безусловно, нужно как инвесторам, так и добросовестным участникам рынка — чем четче правила, тем меньше мошенников.