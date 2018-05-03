СМИ: США готовят новую провокацию в Сирии с химоружием

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор готовится новая провокация с химической атакой при участии спецслужб США . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в силовых структурах САР.

Как рассказал собеседник информагентства, «целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей». В последующем западные СМИ должны будут принять активное участие в информационной кампании на фоне появившихся новостей.

По некоторым данным, подготовка спецоперации началась 23 апреля. Руководит постановочными действиями бывший боевик Мишан Идриз Аль Хамаш, который задействует в акции своего брата Мухаммеда Рамадана Аль Идриза и членов его семьи.

По сценарию в качестве места очередного действия выбрано нефтяное поле «Аль-Джафра». Оно расположено в нескольких десятках километров восточнее Дейр-эз-Зора. В настоящий момент туда привозят жителей западного берега реки Евфрат для участия в съемках.