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СМИ: США готовят новую провокацию в Сирии с химоружием
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СМИ: США готовят новую провокацию в Сирии с химоружием 

Российская Газета 52 минуты назад
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор готовится новая провокация с химической атакой при участии спецслужб США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в силовых структурах САР.
Как рассказал собеседник информагентства, «целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей». В последующем западные СМИ должны будут принять активное участие в информационной кампании на фоне появившихся новостей.
По некоторым данным, подготовка спецоперации началась 23 апреля. Руководит постановочными действиями бывший боевик Мишан Идриз Аль Хамаш, который задействует в акции своего брата Мухаммеда Рамадана Аль Идриза и членов его семьи.
По сценарию в качестве места очередного действия выбрано нефтяное поле «Аль-Джафра». Оно расположено в нескольких десятках километров восточнее Дейр-эз-Зора. В настоящий момент туда привозят жителей западного берега реки Евфрат для участия в съемках.
Напомним, что в начале апреля Вашингтон и ряд западных государств обвинили сирийские правительственные войска в применении химического оружия в городе Дума. Инцидент якобы произошел 4 апреля. Это стало поводом к ракетным ударам по гражданским и военным объектам САР, которые были нанесены США, Великобританией и Францией.
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