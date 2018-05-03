ЦИК 11 мая озвучит итоги анализа президентской избирательной кампании

"На то публичное мероприятие, которое мы проводим 11 числа предварительно, мы пригласим представителей СМИ, экспертов, как раз все точки над i расставим", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.