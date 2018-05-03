Как отразится на рынке СЗФО ужесточение правил онлайн-торговли 

Агрегатор вне законаИнтернет-агрегаторы — это своеобразные каталоги товаров и услуг во Всемирной сети. Продавец — и реальный производитель, и посредник — может загрузить на популярный сайт информацию о своей продукции, оплатить услуги агрегатора и ждать новых клиентов. Покупатель же, зайдя на электронную площадку и выбрав нужный раздел, может сравнить цены большого количества производителей и интернет-магазинов. И сразу же, не покидая сайт-агрегатор, оформить и оплатить заказ. Сервис удобен и производителям, и потребителям. Однако есть одно но: пока в российском законодательстве вообще нет такого понятия, как интернет-агрегатор. Ответственности перед покупателями посредники не несут — даже если продавец, купивший место на электронной площадке, поставляет некачественные товары и не выходит на связь с клиентом. По информации федерального Роспотребнадзора, с 2012 года количество жалоб потребителей на дистанционную торговлю выросло в 2,5 раза и превысило 34 тысячи. И чаще всего россияне жалуются как раз на то, что им не удается получить информацию о настоящем продавце товара или услуги, вернуть некачественный товар или потраченные деньги. Чтобы исправить ситуацию, Роспотребнадзор разработал поправки в федеральный закон о защите прав потребителей. Если новшество вступит в силу, электронная площадка будет нести ответственность за искажение информации о продукции и отсутствие информации о прямом продавце. Кроме того, претензию о возврате денег за некачественный или непоставленный товар можно будет предъявить не только поставщику, но и агрегатору. Неоднозначная реформаКак говорится в недавнем исследовании Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), объем российского рынка интернет-торговли в денежном выражении превысил в прошлом году 1,7 триллиона рублей. По сравнению с позапрошлым годом показатель увеличился на 26 процентов. Больше половины оборота в этом сегменте приходится на четыре российских региона. Речь идет, помимо Москвы и Московской области, о двух субъектах СЗФО — Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Продвижением своей продукции с помощью интернет-агрегаторов занимаются в основном представители российских городов-миллиоников. Но в последнее время этот канал сбыта освоили и компании, работающие в небольших регионах Северо-Запада. — Мы зарегистрированы на одной из крупнейших российских электронных торговых площадок, — утверждает Олег Мамонов, заместитель директора калининградской компании, которая занимается производством товаров для дома. — Ежемесячно получаем благодаря агрегатору несколько десятков заказов, в основном от клиентов из других российских регионов. О законопроекте, который должен упорядочить работу электронных торговых площадок, я слышал, отношусь к нему неоднозначно. С одной стороны, мы добросовестно предоставляем агрегатору всю информацию и о товарах, и о компании, реагируем на претензии потребителей. Но так поступают не все «коллеги». На площадке нашего агрегатора я регулярно встречаю фирмы-однодневки, указывающие в качестве контактных данных адреса заброшенных зданий, а в качестве «филиалов» — представительства курьерских служб. И, возможно, если агрегатор будет более качественно проверять всех продавцов, покупатели будут больше доверять электронным площадкам. И мы, соответственно, получим больше заказов. С другой стороны, труд сотрудников, проводящих более детальные проверки, необходимо оплачивать. То есть подорожают услуги агрегаторов и, как следствие, товары, продающиеся с помощью этих площадок. Кстати, в российском сегменте E-commerce товарным агрегаторам доверяют 45 процентов респондентов, показало исследование РОЦИТ. Электронные площадки уступают и интернет-магазинам, о доверии к которым заявили 62 процента опрошенных, и даже доскам объявлений (51 процент респондентов). С зарубежными площадками электронной коммерции складывается обратная ситуация: агрегаторам товаров доверяют 38 процентов респондентов, в то время как интернет-магазинам — лишь 22 процента. Солидарный должникПо словам адвоката калининградского общества защиты прав потребителей «Стандарт качества» Сергея Чернева, жители самого западного российского региона регулярно жалуются на работу интернет-магазинов. Самые распространенные претензии связаны с низким качеством товаров, непоставкой оплаченной продукции или несоответствием реального товара фотографиям и описанию в Интернете. — У нас есть успешные дела, когда через суд удается обязать интернет-магазин вернуть деньги или заменить товар, — делится информацией Сергей Чернев. — Однако нередко продавцом является компания с уставным капиталом в десять тысяч рублей, у которой нет имущества. Если закон, о котором идет речь, вступит в силу и солидарным должником станет крупная площадка-агрегатор, имеющая немало активов, потребителям будет намного проще вернуть деньги за некачественный или непоставленный товар. В международном сегменте E-commerce, кстати, давно работают агрегаторы, которые несут ответственность за действия своих «арендаторов» перед конечными потребителями. Правда, услуги таких электронных площадок для продавцов довольно дороги. Если речь идет о сервисах по поиску отелей, площадка получает 10-20 процентов от стоимости каждого бронирования. Однако ответственным агрегаторам доверяют сотни миллионов туристов, и отельеры готовы платить серьезную комиссию за клиентскую базу. — Если все электронные площадки, работающие на территории нашей страны, будут нести ответственность за действия продавцов, качество реализуемой продукции значительно повысится, — продолжает Сергей Чернев. — Пример некоторых сервисов по бронированию отелей показывает, что это можно делать, не теряя ценовой доступности товаров и услуг. За всеми не уследишьНедавно поправки в ФЗ о защите прав потребителей обсудили в Федеральной общественной палате. Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов выступил против новшеств. По его словам, только в 2017 году во Всемирной сети было зафиксировано 490 миллионов торговых операций. И рост количества продаж в Интернете превышает рост числа жалоб, поступающих в Роспотребнадзор. — Нигде в мире больше нет законов против агрегаторов, — подчеркивает Александр Иванов. — По нашим данным, изменения приведут к удорожанию товаров в интернет-магазинах примерно на 10 процентов. Противники законопроекта утверждают: если агрегаторы начнут наказывать за ложную информацию о товарах и услугах, то этот сегмент интернет-торговли вообще исчезнет. Ведь электронные площадки, с помощью которых продаются миллионы товаров, просто физически не смогут проверить информацию о каждом продукте. В Роспотребнадзоре это учли и внесли поправку: агрегатор не несет ответственность за убытки, если сам продавец предоставил ложную информацию о товаре. Однако разбираться с низкокачественной или непоставленной продукцией торговой площадке, если документ вступит в силу, все-таки придется. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме. Эксперты сошлись во мнении: правила, по которым живет российский рынок электронной торговли, действительно необходимо совершенствовать. Однако перед принятием окончательного законодательного решения следует провести дополнительный опрос среди субъектов процесса E-commerce.