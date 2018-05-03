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На майской встрече главы управы с населением обсудят план работ по озеленению территории района
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На майской встрече главы управы с населением обсудят план работ по озеленению территории района 

Управа района Косино-Ухтомский 33 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Плановая встреча главы управы района Косино-Ухтомский Романа Балдуева с жителями состоится 16 мая в здании школы №2031, расположенном по адресу: ул. Святоозерская, 17.
В ходе встречи участники поговорят о проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений.
Начало мероприятия 16 мая в 19 часов. Управа района Косино-Ухтомский приглашает жителей принять участие в обсуждении повестки дня.
Напомним, встреча главы управы района Косино-Ухтомский — это ежемесячное мероприятие, которое проводится в третью среду месяца. Во встрече принимают участие заместители главы исполнительного органа власти по направлениям, представители МЧС, районных управляющих компаний и т.д.
В рамках мероприятия жители района могут задать руководству интересующие вопросы.
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