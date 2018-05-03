На майской встрече главы управы с населением обсудят план работ по озеленению территории района

Плановая встреча главы управы района Косино-Ухтомский Романа Балдуева с жителями состоится 16 мая в здании школы №2031, расположенном по адресу: ул. Святоозерская, 17.

В ходе встречи участники поговорят о проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений.

Начало мероприятия 16 мая в 19 часов. Управа района Косино-Ухтомский приглашает жителей принять участие в обсуждении повестки дня.

Напомним, встреча главы управы района Косино-Ухтомский — это ежемесячное мероприятие, которое проводится в третью среду месяца. Во встрече принимают участие заместители главы исполнительного органа власти по направлениям, представители МЧС , районных управляющих компаний и т.д.

В рамках мероприятия жители района могут задать руководству интересующие вопросы.