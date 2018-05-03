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Мосгосстройнадзор проверит 20 объектов и выполнит 99 исследований 3-4 мая
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Мосгосстройнадзор проверит 20 объектов и выполнит 99 исследований 3-4 мая 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Комитет государственного строительного надзора города Москвы проверит 20 объектов и выполнит 99 исследований 3 и 4 мая, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
«За эти два рабочих дня Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз («ЦЭИИС») проверит 20 объектов строительства, выполнит 99 исследований. Среди проверяемых объектов: многофункциональный культурно-досуговый и социально-общественный центр на ул. Норильская, вл. 36, детская музыкальная школа на ул. Косинская, д. 10а, апарт-отель с подземной автостоянкой в 3-м Автозаводском проезде, д. 13, складской комплекс на ул. 2-я Карпатская, вл. 4 и др. Качество работ проверят на строительстве участка Калужского шоссе с 29 по 47 км, участка дороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского до Калужского шоссе, а также на реконструкции ул. Крылатская, ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Кубинка с выходом на Можайское шоссе», — говорится в сообщении.
По словам председателя комитета Олега Антосенко, о поручению мэра Сергея Собянина, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах, по результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости.
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