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Экономист: Курс рубля определяют США
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Экономист: Курс рубля определяют США 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В первый майский рабочий день снизился курс рубля по отношению к доллару и евро. На Московской бирже цена американской валюты превысила 64 рубля, европейской — 76 рублей.
Экономист Денис Ракша объяснил НСН, что будет определять динамику курса российской валюты в ближайшее время. «Сейчас курс рубля зависит от двух вещей. От того, как развивается ситуация с санкциями. А в ней каждый день могут быть новости. И от того, как разворачивается ситуация с нефтью. Нефть рубль поддерживает, а санкции наоборот давят. От соотношения этих двух факторов в мозгу трейдеров и будет зависеть курс рубля. Поэтому ни о каком устойчивом тренде говорить нельзя», — отметил он.
Однако в перспективе рубль продолжить ослабляться. «Санкции устроены так, что американцы нас все время „подвешивают“. Они не говорят ни „да“, ни „нет“, не объясняют до конца правила игры. Это очень сильно влияет на рубль — постоянная ситуация нестабильности, неуверенности. Поэтому рубль может расти локально, если растет нефть. Но если говорить о трендах, то тренд — на ослабление рубля. Расти ему не на чем, кроме нефти. А на нефть в ближайшие дни и недели будет влиять ситуация вокруг Ирана. 12 мая Трамп должен или продлить заморозку санкций или отменить ее. Любое его действие очень сильно отразится на нефтяных ценах. И опосредованно на курсе рубля», — отметил собеседник НСН.
Ранее Ракша рассказал НСН, почему не стоит опасаться серьезного падения российской валюты.
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