Город приведут в порядок после долгой зимы

В целях подготовки окружной столицы к майским праздникам, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие наметило целый комплекс работ по уборке города.

Так, до 5 мая будут помыты остановочные павильоны по улицам Мира, Дзержинского, Милиараторов, Энгельса, Чехова, Комсомольская, Пионерская, Гагарина, Дунина-Горкавича, Строителей. Кроме того, планируется почистить и покрасить перильные ограждения в центре города.

Для очистки центральных улиц от мусора на линии будут работать четыре автомашины для влажного удаления пыли и грязи с обочин. Также сотрудники городского предприятия приступили к нанесению дорожной разметки. Одной из первых она появится на одной из центральных улиц — Мира, затем специалисты будут работать на улице Дзержинского.