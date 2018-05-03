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Город приведут в порядок после долгой зимы
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Город приведут в порядок после долгой зимы 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 35 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В целях подготовки окружной столицы к майским праздникам, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие наметило целый комплекс работ по уборке города.
Так, до 5 мая будут помыты остановочные павильоны по улицам Мира, Дзержинского, Милиараторов, Энгельса, Чехова, Комсомольская, Пионерская, Гагарина, Дунина-Горкавича, Строителей. Кроме того, планируется почистить и покрасить перильные ограждения в центре города.
Для очистки центральных улиц от мусора на линии будут работать четыре автомашины для влажного удаления пыли и грязи с обочин. Также сотрудники городского предприятия приступили к нанесению дорожной разметки. Одной из первых она появится на одной из центральных улиц — Мира, затем специалисты будут работать на улице Дзержинского.
«Твердо уверен, что праздничная атмосфера в городе возможно только тогда, когда наведен порядок. Чистые, красивые улицы с обновленной разметкой будут достойны принять Парад Победы! Очень надеемся, что горожане помогут нам поддерживать порядок в городе не только на время праздников, но и во все остальные дни», — отметил директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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