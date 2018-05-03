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3 способа взломать замок
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3 способа взломать замок 

Trendymen 33 минуты назад
Фото: Trendymen
Наверняка вы хоть раз забывали ключ — разобраться с этой внезапной проблемой бывает довольно сложно. Сейчас мы покажем вам несколько хитростей, как открыть простые и самые распространенные замки при помощи элементарных подручных средств.
Навесной замок поддастся обычной булавке и отвертке. Обломайте кончики булавки ровно, вставьте в замочную скважину и при помощи отвертки крутите, поправляя булавку. Еще можно попробовать сделать отмычки из скрепок — это несложно, если речь идет о навесном замке.
И главный лайфхак: просто поскоблите замок сбоку. Механизм скрыт не так глубоко и открыть его теперь можно даже обычным ножом.
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