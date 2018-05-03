Митрополит Курский и Рыльский Герман встретится со студентами 

Желающим принять участие во встрече необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России»
В рамках федерального проекта «Диалог на Равных» 7 мая в 14:00 митрополит Курский и Рыльский Герман посетит Курский государственный университет. Тема мероприятия — «Духовно-нравственное формирование личности».
Желающим принять участие во встрече необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России».
«Диалог на Равных» позволяет показать студентам на примере успешных и известных людей, что в современной России можно добиться успеха в любой сфере.