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Митрополит Курский и Рыльский Герман встретится со студентами
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Митрополит Курский и Рыльский Герман встретится со студентами 

Курские известия 33 минуты назад
Фото: Курские известия
Желающим принять участие во встрече необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России»
В рамках федерального проекта «Диалог на Равных» 7 мая в 14:00 митрополит Курский и Рыльский Герман посетит Курский государственный университет. Тема мероприятия — «Духовно-нравственное формирование личности».
Желающим принять участие во встрече необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России».
«Диалог на Равных» позволяет показать студентам на примере успешных и известных людей, что в современной России можно добиться успеха в любой сфере.
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