Последствия первой весенней грозы устраняют в Нижнем Новгороде 

Вечером 1 мая на столицу Приволжья обрушился сильный ливень. Город практически превратился в Венецию. Основные магистрали затопило, брусчатку размыло, схлынувшая вода позже оставила на улицах кучи мусора, пишет nn.ru. Жители стали активно делиться фотографиями с последствиями потопа в соцсетях. Не обошлось и без потерь. Некоторые водители из-за потопа лишились автомобильных номеров. На обочинах выложены десятки потерянных госзнаков, владельцев разыскивают через интернет. Правда, автолюбители жалуются, что некоторые так называемые «рыбаки» требуют с них деньги за возвращение номера, что незаконно. Тему погоды сейчас активно обсуждают пользователи в соцсетях. Об этом пишет новостной агрегатор СМИ2.