В шествии «Бессмертный полк» примут участие 20 тысяч петрозаводчан

Акция в честь памяти героев Великой Отечественной войны пройдет во всех районах республики Карелия

9 мая Карелия вместе со всей страной отметит 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Одним из ключевых событий праздника традиционно станет прохождение потомков победителей в едином строю «Бессмертного полка». Как рассказал на брифинге в правительстве Карелии министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов , 9 мая акция «Бессмертный полк» состоится во всех районах Карелии.

Петрозаводске формирование колонны начнется на площади Ленина с 12.00, а старт будет дан в 12.30. Шествие пройдет по маршруту: пл. Ленина — пр. К. Маркса — пл. Кирова. Помогать в проведении акции будут более 60 волонтеров. Всего же 9 мая на праздничных мероприятиях задействуют 400 добровольцев.

В этом году участников «Бессмертного полка», которые соберутся почтить память героев Великой Отечественной войны, в столице Карелии ожидается больше, чем в прошлом: одной колонной пройдут 20 тысяч человек.

Шествие откроют курсанты Речного училища, которые понесут Знамя Победы, а также поисковики со знаменем «Бессмертного полка». Замыкать колонну будут курсанты Президентского кадетского училища,

— сообщил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Петрозаводска Александр Баканчук.

Праздничная программа в честь Дня Победы традиционно насыщена мероприятиями — культурными, спортивными, патриотическими, развлекательными. Подробнее о ней можно узнать здесь.