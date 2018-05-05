Жителей НСО попросили внести свои предложения в Стратегию развития региона 

Стратегия направлена на повышение качества жизни и развитие области
В Новосибирской области идет работа по обновлению Стратегии социально-экономического развития региона. К разработке программы по предложению главы региона Андрея Травникова привлечена общественность, представители научного и бизнес-сообщества Новосибирской области, ведущие эксперты федерального уровня, имеющие опыт разработки подобных документов.
В пятницу, 4 мая, глава области обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе, крупные проекты, которые будут реализованы на территории области в ближайшее время и основные направления развития НСО с ветеранами войны и труда, тружениками тыла. И попросил ветеранские организации высказать свое мнение по поводу Стратегии развития региона. При этом Травников отметил, что при ее разработке упор будет сделан на те отрасли экономики, в которых Новосибирская область традиционно сильна. Это высокотехнологичная промышленность, фундаментальная и прикладная наука, АПК и транспортно-логистический комплексы.
Свои предложения Андрей Травников попросил высказать и жителей региона. Их сбором занимаются, в частности, представители общественной палаты НСО.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, для сбора предложений разработаны специальные бланки, которые до 20 июня можно заполнить в Общественной палате, в 44 МФЦ региона и в 25 ресурсных центрах общественных инициатив в муниципальных образованиях. Кроме того, комиссиями Общественной палаты организованы площадки для общественных обсуждений.