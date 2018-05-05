Жителей НСО попросили внести свои предложения в Стратегию развития региона

Стратегия направлена на повышение качества жизни и развитие области

Новосибирской области идет работа по обновлению Стратегии социально-экономического развития региона. К разработке программы по предложению главы региона Андрея Травникова привлечена общественность, представители научного и бизнес-сообщества Новосибирской области, ведущие эксперты федерального уровня, имеющие опыт разработки подобных документов.

В пятницу, 4 мая, глава области обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе, крупные проекты, которые будут реализованы на территории области в ближайшее время и основные направления развития НСО с ветеранами войны и труда, тружениками тыла. И попросил ветеранские организации высказать свое мнение по поводу Стратегии развития региона. При этом Травников отметил, что при ее разработке упор будет сделан на те отрасли экономики, в которых Новосибирская область традиционно сильна. Это высокотехнологичная промышленность, фундаментальная и прикладная наука, АПК и транспортно-логистический комплексы.

Свои предложения Андрей Травников попросил высказать и жителей региона. Их сбором занимаются, в частности, представители общественной палаты НСО.