Объявлена программа 19-ого КМФР: приглашаем креативщиков! 

Девятнадцатый Киевский Международный Фестиваль Рекламы опубликовал насыщенную фестивальную программу. Уже девятнадцать лет подряд КМФР ежегодно объединяет на одной площадке лидеров креативной индустрии, популяризирует рекламные коммуникации как отрасль среди молодежи и является ведущим фестивалем страны.
Фестиваль состоится 31 мая и 1 июня в Киеве на ВДНХ, павильон № 3. В программе фестиваля — конференция Best Marketing Practices, которая выступает платформой для обмена опытом между ведущими иностранными экспертами и лидерами украинского рынка, Церемония награждения победителей КМФР 2018, двухдневная выставка всех работ поданных в конкурсную программу и насыщенная вечерняя программа.
Ознакомиться с полной программой можно по ссылке. Обращаем ваше внимание на то, что скоро будет опубликовано еще больше деталей. Следите за новостями!
Чтобы оформить аккредитацию на фестиваль и принять участие во всех активностях, вам стоит зарегистрироваться на сайте и оформить аккредитацию. В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: festival@vrk.org.ua — Екатерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или звонить по телефону +38 (044) 490 90 30.