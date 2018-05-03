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Объявлена программа 19-ого КМФР: приглашаем креативщиков!
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Объявлена программа 19-ого КМФР: приглашаем креативщиков! 

Sostav.ru 40 минут назад
Фото: Sostav.ru
Девятнадцатый Киевский Международный Фестиваль Рекламы опубликовал насыщенную фестивальную программу. Уже девятнадцать лет подряд КМФР ежегодно объединяет на одной площадке лидеров креативной индустрии, популяризирует рекламные коммуникации как отрасль среди молодежи и является ведущим фестивалем страны.
Фестиваль состоится 31 мая и 1 июня в Киеве на ВДНХ, павильон № 3. В программе фестиваля — конференция Best Marketing Practices, которая выступает платформой для обмена опытом между ведущими иностранными экспертами и лидерами украинского рынка, Церемония награждения победителей КМФР 2018, двухдневная выставка всех работ поданных в конкурсную программу и насыщенная вечерняя программа.
Ознакомиться с полной программой можно по ссылке. Обращаем ваше внимание на то, что скоро будет опубликовано еще больше деталей. Следите за новостями!
Чтобы оформить аккредитацию на фестиваль и принять участие во всех активностях, вам стоит зарегистрироваться на сайте и оформить аккредитацию. В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: festival@vrk.org.ua — Екатерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или звонить по телефону +38 (044) 490 90 30.
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