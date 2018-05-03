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Митинги в преддверии Дня Победы пройдут в Алтуфьевском районе
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Митинги в преддверии Дня Победы пройдут в Алтуфьевском районе 

Управа Алтуфьевского района 50 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Жителей Алтуфьевского района приглашают принять участие в митингах, которые пройдут в преддверии Дня Победы, 8 мая. Об этом сообщила заместитель директора досугового и спортивного центра «ЭПИ-Алтуфьево» Маргарита Ломакина.
— В 12.00 митинг начнется у обелиска, установленного в память о работниках Бескудниковского строительного комбината, погибших во время Великой Отечественной войны, а в 13.00 — у мемориального камня, установленного в память о жителях поселка при ж/д станции Бескудниково, погибших в годы ВОВ, — уточнила Маргарита Ломакина.
Напомним, обелиск находится по адресу: ул. Стандартная, д. 6. Мемориальный камень — ул. Инженерная, вл. 1. (то)
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