Митинги в преддверии Дня Победы пройдут в Алтуфьевском районе

Жителей Алтуфьевского района приглашают принять участие в митингах, которые пройдут в преддверии Дня Победы, 8 мая. Об этом сообщила заместитель директора досугового и спортивного центра «ЭПИ-Алтуфьево» Маргарита Ломакина.

— В 12.00 митинг начнется у обелиска, установленного в память о работниках Бескудниковского строительного комбината, погибших во время Великой Отечественной войны, а в 13.00 — у мемориального камня, установленного в память о жителях поселка при ж/д станции Бескудниково, погибших в годы ВОВ, — уточнила Маргарита Ломакина

Напомним, обелиск находится по адресу: ул. Стандартная, д. 6. Мемориальный камень — ул. Инженерная, вл. 1. (то)