В нижегородском стоматологическом центре нарушили правила оборота наркотических средств

Прокуратурой Советского района Нижнего Новгорода выявлены нарушения в сфере легального оборота наркотических средств в медицинском центре на улице Краснозвездной. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Согласно сообщению, медицинский центр, предоставляющий стоматологические услуги, использовал в своей деятельности прекурсоры наркотических средств. Сотрудники центра нарушили правила ведения и хранения журналов регистраций оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Из-за нарушений не удается установить, когда в медицинском центре были изменения количества прекурсора.

В связи с выявленными нарушениями руководителю медицинского центра внесено прокурорское представление об устранении нарушений.