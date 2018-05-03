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В нижегородском стоматологическом центре нарушили правила оборота наркотических средств
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В нижегородском стоматологическом центре нарушили правила оборота наркотических средств 

Newsroom24 37 минут назад
Фото: Newsroom24
Прокуратурой Советского района Нижнего Новгорода выявлены нарушения в сфере легального оборота наркотических средств в медицинском центре на улице Краснозвездной. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
Согласно сообщению, медицинский центр, предоставляющий стоматологические услуги, использовал в своей деятельности прекурсоры наркотических средств. Сотрудники центра нарушили правила ведения и хранения журналов регистраций оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Из-за нарушений не удается установить, когда в медицинском центре были изменения количества прекурсора.
В связи с выявленными нарушениями руководителю медицинского центра внесено прокурорское представление об устранении нарушений.
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