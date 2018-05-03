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В Котельниках ветерану ВОВ передали поздравление президента РФ с 90‑летием
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В Котельниках ветерану ВОВ передали поздравление президента РФ с 90‑летием 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Ветерану Великой Отечественной войны Файрузе Мухамедеевой в четверг передали поздравление с 90-летним юбилеем от президента России Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«Президент России Владимир Путин в письме поздравил труженика тыла из Котельников Файрузу Мухамедееву с 90-летним юбилеем. Поздравительный адрес передали имениннице в День ее рождения. Ее поздравили с юбилеем сотрудники администрации городского округа, отдела социальной защиты населения, члены ветеранской организации города», — говорится в сообщении.
Имениннице вручили подарки от губернатора Московской области, руководства городского округа Котельники, ветеранской организации.
«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», — говорится в послании президента.
Файруза Мухамедеева — труженик тыла, ветеран труда. В годы Великой Отечественной войны с 13 лет трудилась в колхозе, который во время войны стал одним из важнейших тыловых баз Советского Союза. Трудовой подвиг трудящихся колхоза в этот период получил высокую оценку руководства страны. В феврале 1950 года Файруза переехала в Котельники.
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