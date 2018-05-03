В Котельниках ветерану ВОВ передали поздравление президента РФ с 90‑летием

Ветерану Великой Отечественной войны Файрузе Мухамедеевой в четверг передали поздравление с 90-летним юбилеем от президента России Владимира Путина , говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Президент России Владимир Путин в письме поздравил труженика тыла из Котельников Файрузу Мухамедееву с 90-летним юбилеем. Поздравительный адрес передали имениннице в День ее рождения. Ее поздравили с юбилеем сотрудники администрации городского округа, отдела социальной защиты населения, члены ветеранской организации города», — говорится в сообщении.

Имениннице вручили подарки от губернатора Московской области , руководства городского округа Котельники, ветеранской организации.

«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», — говорится в послании президента.

Файруза Мухамедеева — труженик тыла, ветеран труда. В годы Великой Отечественной войны с 13 лет трудилась в колхозе, который во время войны стал одним из важнейших тыловых баз Советского Союза. Трудовой подвиг трудящихся колхоза в этот период получил высокую оценку руководства страны. В феврале 1950 года Файруза переехала в Котельники.