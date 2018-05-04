Как решить квартирный вопрос Скрипалей?

Виктория Скрипаль обеспокоилась сохранностью имущества своей двоюродной сестры Юлии. В открытом письме на своей странице «ВКонтакте» Виктория пишет, что переживает за сохранность Юлиной квартиры и машины и предлагает Юлии написать доверенность на Викторию или на ее сестру и передать через консульский отдел.

Кстати, пару лет назад, как сообщали СМИ, между родственниками случились разногласия как раз из-за квартиры, когда Юлия продавала отцовское жилье в Крылатском и купила двушку подешевле, в Фили-Давыдково.

Перед отъездом Юлия затеяла там ремонт, а сама снимала с женихом другую квартиру, в 15 минутах езды. Там у подъезда по-прежнему припаркован Юлин Ford Kuga. Недавно там были журналисты «МК», сообщившие, что в салоне несколько икон, автомобиль заперт, не опечатан и без следов взлома.

Юлин пес по кличке Нуар пока в гостинице для собак. Жених Юли не выходит на связь, но вдруг с машиной или квартирой Юлии что-то случится? — объясняет свое беспокойство двоюродная сестра Юлии, Виктория Скрипаль.

По ее словам, ремонт в квартире сестры уже закончен, один из комплектов ключей остался у бригадира, но Виктория не может забрать эти ключи без доверенности, а ведь надо платить квартплату или, при желании Юлии, жилье можно продать, перечисляет Виктория Скрипаль:

— Если она напишет доверенность, что она нам доверяет и положите деньги на какой-то ее счет, пожалуйста, мы продадим, положим деньги на ее счет. Если она доверенность напишет, что она нам доверяет сохранность этого имущества, значит будем сохранять это имущество. Будем за эту квартиру платить квартплату, собаку эту заберем к себе. Машину, не знаю, поставим куда-нибудь в гараж, пусть стоит.

— Зачем вам такие обременения с квартплатой?

— Это мой родственник, мой родной человек.

По словам Виктории, написать открытое письмо ей посоветовала ее адвокат, хотя, по словам сторонних юристов, все проблемы можно решить иначе. Если у Юлии накопятся долги по квартплате, то приставы первым делом будут списывать деньги с ее банковских счетов.

Если не хватит, то будет обращение взыскания на машину, и только потом на квартиру. Чтобы квартира была в безопасности, Виктория может пойти в ОВД , сообщить что у нее пропала сестра и попросить поменять замки в присутствии участкового, хотя странно, что она так обеспокоена, ведь она как двоюродная сестра не несет никакой ответственности за это имущество.

Через год теоретически Виктория может подать заявление о признании кузины безвестно отсутствующей, ведь никто пока не видел Юлию живой и здоровой, по крайней мере, в России . Викторию могут назначить распорядителем имущества, говорит партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Кюрджев:

Михаил Кюрджев партнер адвокатского бюро «А2» «В таком случае суд запросит компетентные органы Великобритании о том, где находится гражданка такая-то. Я думаю, что обратно поступит ответ, что она в полном здравии и находится на территории Великобритании, где проходит лечение. В таком иске российский суд вынужден будет отказать, хотя, честно говоря, история политическая. Вполне возможно ситуация будет развиваться ровно наоборот: суд, не запрашивая компетентные органы, просто примет решение, что она безвестно отсутствует».