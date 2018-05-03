Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ежедневно чистить Городской пруд

Екатеринбурге началась сезонная очистка поверхности акватории реки Исеть и Городского пруда от мусора.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, до холодов уборка водной глади будет проводиться два раза в неделю. Для этого будут задействованы плавательные средства, специальные крюки, сачки и лебедка.

Во время праздников количество выходов бригад для очистки акватории реки Исеть и Городского пруда увеличится — только в мае их планируется организовать более 40. А в период проведения игр ЧМ-2018 работа по очистке водной глади будет вестись практически ежедневно.

Стоит отметить, что в прошлом году с акватории реки Исеть и Городского пруда на полигоны ТКО ежемесячно вывозилось около 1 тонны 200 килограмм мусора.