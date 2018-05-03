Ещё
Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ежедневно чистить Городской пруд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ежедневно чистить Городской пруд 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге началась сезонная очистка поверхности акватории реки Исеть и Городского пруда от мусора.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, до холодов уборка водной глади будет проводиться два раза в неделю. Для этого будут задействованы плавательные средства, специальные крюки, сачки и лебедка.
Во время праздников количество выходов бригад для очистки акватории реки Исеть и Городского пруда увеличится — только в мае их планируется организовать более 40. А в период проведения игр ЧМ-2018 работа по очистке водной глади будет вестись практически ежедневно.
Стоит отметить, что в прошлом году с акватории реки Исеть и Городского пруда на полигоны ТКО ежемесячно вывозилось около 1 тонны 200 килограмм мусора.
Уралинформбюро: последние новости
Роспан поддерживает безопасность труда на высоком уровне Свердловским Общественным советам велено "отмаяться" Чиновников Невьянского ГО заподозрили в "золотом" превышении полномочий
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярный российский блогер найден мертвым40
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе81
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ177
Путин провел массовые отставки22
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии369
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение