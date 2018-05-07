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Малышку, выпавшую с седьмого этажа на Сортировке, подключили к искусственной вентиляции лёгких
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Малышку, выпавшую с седьмого этажа на Сортировке, подключили к искусственной вентиляции лёгких 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Двухлетняя малышка, которая в субботу выпала из окна дома на Старой Сортировке, сейчас находится в реанимации.
Девочка упала с 7-го этажа и находится в стабильно тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, об этом Е1.RU рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области.
Как ранее сообщили в полиции, девочка была дома со своей старшей сестрой, родителей не было. Состоит ли семья на учёте, в полиции обещали прокомментировать позже.
— Когда я подошла, то девочка шевелилась и голову пыталась поднять, плакала, — рассказала читательница Е1.RU. — Ни крови, ничего такого не было, только на ноге чуть царапина, скорее всего, на стекло упала. Её старшей сестре, с которой она была дома, лет 15–16.
Такие несчастные случаи, к сожалению, не редкость. Мы составляли специальную инструкцию, как уберечь детей от падения из окон. Один из ее пунктов как раз о том, что не стоит оставлять малышей со старшими детьми.
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