Малышку, выпавшую с седьмого этажа на Сортировке, подключили к искусственной вентиляции лёгких

Двухлетняя малышка, которая в субботу выпала из окна дома на Старой Сортировке, сейчас находится в реанимации.

Девочка упала с 7-го этажа и находится в стабильно тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, об этом Е1.RU рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области

Как ранее сообщили в полиции, девочка была дома со своей старшей сестрой, родителей не было. Состоит ли семья на учёте, в полиции обещали прокомментировать позже.

— Когда я подошла, то девочка шевелилась и голову пыталась поднять, плакала, — рассказала читательница Е1.RU. — Ни крови, ничего такого не было, только на ноге чуть царапина, скорее всего, на стекло упала. Её старшей сестре, с которой она была дома, лет 15–16.

Такие несчастные случаи, к сожалению, не редкость. Мы составляли специальную инструкцию, как уберечь детей от падения из окон. Один из ее пунктов как раз о том, что не стоит оставлять малышей со старшими детьми.