Тюменцы бросились в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку на пруду Утином

Сегодня днем, 3 мая, в Утином пруду чуть не утонула собака, провалившись под лед. Как именно там оказалось животное — никто не знает, но неравнодушных тюменцев, желающих ее спасти, оказалось несколько. По словам очевидцев, прохожие, увидев собаку, сразу бросились на помощь: стали ей кричать, а кто-то и вовсе зашел в ледяную воду.

— Когда мы пришли, она была посередине озера. Бегала, а потом провалилась и ушла под лед. Мы стали ей кричать и благодаря этому она и вылезла на берег. Звонили в МЧС и другие экстренные службы, но никто не вызвался помочь. Сказали, что спасают только людей, — рассказала 72.ruтюменка, ставшая очевидцем происшествия. — Несмотря на то, что собака уже бегала по льду, забраться на берег она никак не могла. Двое парней даже решились залезть в воду за ней. Но животное боялось и не шло к ним навстречу. Тогда мы все отошли и стали ей кричать. К счастью, собака набралась смелости, побежала и выпрыгнула со льдины.

Журналист 72.ru, узнав о случившемся, тоже обратился за помощью в ТОСЭР. Сначала в ведомстве порекомендовали позвонить в МКУ «ЛесПаркХоз», а позже все же сообщили, что выедут на место. Правда, к этому времени животное было уже спасено.