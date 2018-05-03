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Тюменцы бросились в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку на пруду Утином
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Тюменцы бросились в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку на пруду Утином 

72.ru 45 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня днем, 3 мая, в Утином пруду чуть не утонула собака, провалившись под лед. Как именно там оказалось животное — никто не знает, но неравнодушных тюменцев, желающих ее спасти, оказалось несколько. По словам очевидцев, прохожие, увидев собаку, сразу бросились на помощь: стали ей кричать, а кто-то и вовсе зашел в ледяную воду.
— Когда мы пришли, она была посередине озера. Бегала, а потом провалилась и ушла под лед. Мы стали ей кричать и благодаря этому она и вылезла на берег. Звонили в МЧС и другие экстренные службы, но никто не вызвался помочь. Сказали, что спасают только людей, — рассказала 72.ruтюменка, ставшая очевидцем происшествия. — Несмотря на то, что собака уже бегала по льду, забраться на берег она никак не могла. Двое парней даже решились залезть в воду за ней. Но животное боялось и не шло к ним навстречу. Тогда мы все отошли и стали ей кричать. К счастью, собака набралась смелости, побежала и выпрыгнула со льдины.
Журналист 72.ru, узнав о случившемся, тоже обратился за помощью в ТОСЭР. Сначала в ведомстве порекомендовали позвонить в МКУ «ЛесПаркХоз», а позже все же сообщили, что выедут на место. Правда, к этому времени животное было уже спасено.
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