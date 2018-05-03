На мосту через Кудьму на федеральной трассе М-7 «Волга» начаты работы по гидроизоляции

На мосту через Кудьму на федеральной трассе М-7 «Волга» начаты работы по гидроизоляции. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Как сообщили в управлении, большая часть работ, требующих ограничения движения на мосту, уже завершена, в том числе: разборка консольной части существующего моста, зачистка мостового полотна от гидроизоляции, пескоструйная обработка бетонных поверхностей и т.д.

По данным ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», дорожники трудятся на объекте круглосуточно в две смены: днем задействовано 25 рабочих, ночью — восемь. В настоящее время специалисты завершают устройство выравнивающего слоя (стяжки). Следующим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия.

Режим реверсивного движения, введенный в конце марта, снимут 18 мая — на неделю раньше запланированного срока. Движение будет открыто по двум полосам. Это стало возможным благодаря опережающим темпам работ на объекте. Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно госконтракту: 20 декабря 2018 года, однако, понимая высокую социальную значимость объекта, подрядная организация делает все возможное, чтобы выполнить работы значительно раньше указанной даты.

Напомним, ранее министр транпорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов сообщил, что после Чемпионата мира по футболу начнется второй этап работ, но к нему подрядчик не приступит, пока не согласует все нюансы по ограничению движения. «Я поручил главному управлению автомобильных дорог Нижегородской областиконтролировать выполнение работ. Необходимо, чтобы работы велись максимально быстро с привлечением максимального количества рабочих», — подчеркнул Вадим Власов. Кроме того, министр просит жителей в случае, если будет замечено, что работы остановлены, сообщить об этом в администрацию Кстовского района или в ГУАД.

Также напомним, что по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина региональный минтранс направил во все заинтересованные органы уведомление о том, чтобы они заранее информировали жителей о предстоящих работах на всех региональных дорогах. Начало всех работ и их объем необходимо согласовывать заранее с министерством транспорта.