На мосту через Кудьму на федеральной трассе М-7 «Волга» начаты работы по гидроизоляции. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».
Как сообщили в управлении, большая часть работ, требующих ограничения движения на мосту, уже завершена, в том числе: разборка консольной части существующего моста, зачистка мостового полотна от гидроизоляции, пескоструйная обработка бетонных поверхностей и т.д.
По данным ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», дорожники трудятся на объекте круглосуточно в две смены: днем задействовано 25 рабочих, ночью — восемь. В настоящее время специалисты завершают устройство выравнивающего слоя (стяжки). Следующим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия.
Режим реверсивного движения, введенный в конце марта, снимут 18 мая — на неделю раньше запланированного срока. Движение будет открыто по двум полосам. Это стало возможным благодаря опережающим темпам работ на объекте. Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно госконтракту: 20 декабря 2018 года, однако, понимая высокую социальную значимость объекта, подрядная организация делает все возможное, чтобы выполнить работы значительно раньше указанной даты.
Ранее сообщалось, что по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, министерство транспорта и автомобильных дорог направляло обращение в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» с просьбой принять меры по сокращению сроков ремонта объекта.
Напомним, ранее министр транпорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов сообщил, что после Чемпионата мира по футболу начнется второй этап работ, но к нему подрядчик не приступит, пока не согласует все нюансы по ограничению движения. «Я поручил главному управлению автомобильных дорог Нижегородской областиконтролировать выполнение работ. Необходимо, чтобы работы велись максимально быстро с привлечением максимального количества рабочих», — подчеркнул Вадим Власов. Кроме того, министр просит жителей в случае, если будет замечено, что работы остановлены, сообщить об этом в администрацию Кстовского района или в ГУАД.
Также напомним, что по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина региональный минтранс направил во все заинтересованные органы уведомление о том, чтобы они заранее информировали жителей о предстоящих работах на всех региональных дорогах. Начало всех работ и их объем необходимо согласовывать заранее с министерством транспорта.