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В библиотеке на улице Чистова состоится встреча Александра Матыцина с жителями
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В библиотеке на улице Чистова состоится встреча Александра Матыцина с жителями 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Традиционная встреча главы управы Александра Матыцина с населением района Текстильщики состоится в библиотеке №127, которая находится на улице Чистова, 16 мая. Как сообщили в организационном отделе управы, на встрече будут присутствовать представители различных учреждений района, в том числе руководитель местного «Жилищника».
— Повестка дня уже известна: будет поднят вопрос о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района, — пояснил сотрудник орготдела.
Начало в 19.00. Библиотека №127 находится по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)
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