В библиотеке на улице Чистова состоится встреча Александра Матыцина с жителями

Традиционная встреча главы управы Александра Матыцина с населением района Текстильщики состоится в библиотеке №127, которая находится на улице Чистова, 16 мая. Как сообщили в организационном отделе управы, на встрече будут присутствовать представители различных учреждений района, в том числе руководитель местного «Жилищника». — Повестка дня уже известна: будет поднят вопрос о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района, — пояснил сотрудник орготдела. Начало в 19.00. Библиотека №127 находится по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)