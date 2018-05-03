В библиотеке на улице Чистова состоится встреча Александра Матыцина с жителями 

Традиционная встреча главы управы Александра Матыцина с населением района Текстильщики состоится в библиотеке №127, которая находится на улице Чистова, 16 мая. Как сообщили в организационном отделе управы, на встрече будут присутствовать представители различных учреждений района, в том числе руководитель местного «Жилищника».
— Повестка дня уже известна: будет поднят вопрос о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района, — пояснил сотрудник орготдела.
Начало в 19.00. Библиотека №127 находится по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)