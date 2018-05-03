День герба и флага Москвы: где появится городская символика

В честь Дня герба и флага Москвы улицы столицы украсят государственными флагами и флагами с символикой города. Работы по оформлению столичных пространств начнутся уже завтра, 4 мая, об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

6 мая, в день праздника, на медиафасах домов 11 и 19, расположенных на улице Новый Арбат, тоже появятся изображения флага и геральдического щита. Для трансляции используют 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.

Такие же изображения можно будет увидеть и на 30 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28, расположенных на улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа

День герба и флага Москвы ежегодно отмечается 6 мая. Действующие герб и флаг города были утверждены 1 февраля 1995 года, после чего в их описание вносились незначительные поправки.

Сейчас официальный флаг города Москвы — это темно-красное прямоугольное полотнище, в центре которого изображен святой Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змия.

Современный герб города был восстановлен в 1993 году по образцу первого официального герба столицы 1781 года. В 1995 и 2003 годах он повторно утверждался законами города Москвы. Это четырехугольный с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический щит. На нем изображен святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой мантии (плаще) на серебряном коне. Всадник поражает золотым копьем черного змия.

В основу изображения лег сюжет «Чуда Георгия о змие», который часто использовался в Древней Руси на печатях, монетах, в княжеских и царских символах. Первое письменное упоминание о гербе относится к IV–V векам нашей эры.