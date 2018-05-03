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Среди Виргинских филинов впервые нашли полигамное семейство
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Среди Виргинских филинов впервые нашли полигамное семейство 

Naked-Science.ru 47 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
В марте гидролог Джим Томас (Jim Thomas) обнаружил в офисе Исследовательского института пустыни (Невада, США) необычное семейство Виргинских филинов. Две самки насиживали яйца, пока самец приносил обеим еду. Это первый зафиксированный случай полигамии среди данного вида, о нем сообщило издание National Geographic.
Сотрудники установили рядом с гнездом камеру, чтобы следить за животными. Прямая трансляция до сих пор ведется на ютьюб-канале института. По словам работников, события, последовавшие за открытием, удивили не меньше. Большая самка не высидела яйца, поэтому из них никто не вылупился, но, когда у ее соседки появились птенцы, тоже стала о них заботиться. Специалисты предположили, что птица не поняла разницы и приняла потомство за свое.
За время наблюдения самки не раз дрались и клевали друг друга, но до серьезных баталий стычки ни разу не доходили. Орнитологи полагают, что они могут быть сестрами или одна из них приходится другой родителем. По мнению ученых, полигамия образовалась благодаря обилию пищи в регионе, иначе один филин не смог бы прокормить большое семейство. Обычно представители данного вида селятся далеко друг от друга и редко залетают на территорию соседа, поэтому такое поведение выглядит крайне необычным.
Птенец, покинувший гнездо / NVDeptofWildlife
Ранее только среди двух видов совообразных замечали случаи полигамии: у филина обыкновенного и обыкновенной сипухи.
Сейчас птенцы виргинских филинов подрастают и один за другим покидают гнездо.
В прошлом месяце биологи впервые указали на конкретный белок, отвечающий за ориентацию по магнитному полю у птиц.
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