«Бессмертный книжный полк» и вечер ретро. Как Курск отметит День Победы

«Красавицы Победы»

Мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Курске начнутся задолго до знаменательной даты. Четвёртый год в регионе проходит флешмоб «Красавица Победы», посвящённый женщинам, пережившим войну, но не утратившим желание жить, быть красивыми и любимыми. Акция зародилась в Курчатове, а в этом году впервые пройдёт в Курске. Застрельщиком идеи выступила молодая многодетная мама Наталья Елинова. Она предложила талантливым жительницам города атомщиков отпраздновать День победы в ретро-нарядах.

«Сама я надела платье своей бабушки, сейчас ей 92 года, — рассказывает Наталья Елинова. — Правда, его она сшила только в конце сороковых, уже став невестой».

В Курске акция стартует 7 мая в 17.00 в парке Героев Гражданской войны. Организаторы обещают воссоздать антураж послевоенного времени. Духовой оркестр сыграет лирические песни времён Великой Отечественной войны. Девушки в ретро-платьях исполнят танцевальные композиции. Все желающие могут присоединиться к флешмобу, поддержав дресс-код мероприятия.

8 мая курянам предлагают выйти на улицы со своими любимыми книгами о войне — по областному центру пройдёт «Бессмертный книжный полк». Таких шествий нет ни в одном из российских регионов. Это ноу-хау централизованной системы библиотек города. В прошлом году этот литературно-патриотический проект вызвал большой интерес у курян. Начинание решили продолжить. Особое место в «Бессмертном книжном полку» займут произведения курских писателей-фронтовиков, внёсших большой вклад в пополнение золотого фонда русской героической литературы. Сбор участников на остановке «Ул. Садовая» (ул. Ленина, 54) 8 мая в 13.50.

В едином строю

9 мая одним из главных событий в городе станет шествие «Бессмертного полка». Оно начнётся в 12.00 от площади Перекальского. Колонна пройдёт по улице Ленина до Красной площади. С 9.00 до 14.00 часов движение всех видов транспорта на этом участке будет закрыто. Прилегающую улицу Сонина планируют перекрывать по мере необходимости.

В нашем городе акция «Бессмертный полк» стартовала в 2013 году. Тогда её участниками стали кадеты учебных заведений. Начиная с 2015 года мероприятие стало по-настоящему народным. Тогда «Бессмертный полк» собрал на Мемориальном комплексе «Курская дуга» около 8000 человек. В 2016 году на улицы вышли уже около 45 тысяч человек, а в 2017 году — порядка 50 тысяч курян.

В колонну может встать каждый, кто 9 мая придёт со штендером или фотографией человека, воевавшего в годы Великой Отечественной войны или трудившегося в тылу. Организаторы акции просят курян, которые планируют принять участие в шествии «Бессмертного полка», зарегистрироваться на сайте Центра историко-культурного наследия города Курска или позвонив по тел. 70-20-68. Нужно сообщить Ф. И. О. участника и Ф. И. О. ветерана, фото которого размещено на штендере.

Во всех муниципальных кинотеатрах 9 мая в течение дня пройдут благотворительные показы фильмов о войне. Так, в к/т «Родина» в 11 часов утра можно посмотреть «Дорогу на Берлин» (2015 г.). Ленту снял режиссёр Сергей Попов по мотивам повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» и военных дневников Константина Симонова . В кинотеатре «Юность» предлагают фантастический фильм «Мы из будущего» (2008 г.) о том, как четверо парней из наших дней перенеслись в зону военных действий.

Начиная с 13.00 на Красной площади Курска начнётся праздничная концертная программа, которая продлится до самого вечера. Народные гуляния будут организованы в микрорайонах. А завершится праздник в 22.00 традиционным фейерверком на Красной площади.

10 мая в 17.30 курян приглашают посмотреть II Открытый городской фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Фанфары Победы» в парке Героев Гражданской войны.