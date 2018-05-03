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Четыре фонтана заработали в столичных «Лужниках» в апреле
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Четыре фонтана заработали в столичных «Лужниках» в апреле 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
В рамках работ по реконструкции территории олимпийского комплекса «Лужники» был восстановлен исторический облик 11 фонтанов, еще один фонтан был построен заново, четыре из них введены в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«В апреле 2018 года заработал наиболее известный объект исторического благоустройства «Лужников» — фонтан «Каменный цветок». Его внешний облик был воссоздан максимально точно, а техническая составляющая современная. В центре фонтана скульптура в виде цветка, из которого бьют 17 струй на высоту порядка трех метров. Два реконструированных исторических фонтана заработали у ГЦКЗ «Россия», — сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Он добавил, что в тестовом режиме работает новый «сухой» фонтан между входным павильоном у метро «Воробьевы горы» и многофункциональным плавательным центром. Он будет работать в обычном режиме днем, то есть из-под земли будут бить 144 струи воды в разном ритме, а вечером на фонтане начнется световое шоу — включится подсветка.
Хуснуллин отметил, что реконструкция восьми исторических фонтанов на Центральной аллее была завершена еще летом прошлого года. Шесть из них уже работают, еще два временно отключены из-за подготовки «Лужников» к чемпионату мира по футболу.
Всего в рамках работ по реконструкции территории олимпийского комплекса «Лужники» был восстановлен исторический облик 11 фонтанов, еще один фонтан был построен заново.
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