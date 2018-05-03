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Москвич поджег женщину во время отдыха на природе
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Москвич поджег женщину во время отдыха на природе 

360tv.ru 50 минут назад
Жители столицы во время майских праздников не поделили мангал общего пользования. В результате 44‐летняя женщина получила ожоги лица и рук, сообщило ИА Nation News.
Отдыхающие 2 мая поспорили
из-за  мангала в Салтыковском лесу. Между
32-летним
мужчиной и местной жительницей возникла ссора. Молодой человек облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег.
Пострадавшая получила ожоги лица и кистей рук. Проводится расследование.
Житель Азербайджана застрелил 32‐летнего соотечественника в ходе ссоры в Санкт‐Петербурге. Позже 46‐летний подозреваемый скрылся с места преступления.
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