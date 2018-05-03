Москвич поджег женщину во время отдыха на природе

Жители столицы во время майских праздников не поделили мангал общего пользования. В результате 44‐летняя женщина получила ожоги лица и рук, сообщило ИА Nation News.

Отдыхающие 2 мая поспорили

из-за мангала в Салтыковском лесу. Между

32-летним

мужчиной и местной жительницей возникла ссора. Молодой человек облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Пострадавшая получила ожоги лица и кистей рук. Проводится расследование.